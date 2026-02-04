Fiebre de Baile está a pocas horas de emitir la esperada final de su primera temporada, donde seis participantes se jugarán el todo por el todo por llevarse el título como el mejor de la competencia. Ante el éxito del programa, el especio tendrá un nuevo ciclo donde ya se filtraron algunos nombres.

En su esperado regreso a la pantalla, el espacio de CHV tuvo a grandes integrantes entre sus filas, entre ellos el ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, quien tuvo una destacada participación en la competencia. Sin embargo, renunció debido a motivos de salud.

Por otra parte, Kike Acuña, con pasado en U de Chile y Unión Española, también fue parte de la competencia, donde fue el eliminado 5to eliminado.

Los posibles participantes de Fiebre de Baile 2

El portal Infama reveló hace algunos días que Mauricio Isla podría ingresar al espacio. “en conversaciones. Lo están intentado convencer”.

Según Infama, el jugador está siendo tentado para ingresar. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Asimismo, revela que las personalidades que ya están ensayando son: Gala Caldirola, Luis Mateucci, Junior Playboy, Diego Venegas, Disley Ramos y Mariela Sotomayor.

Publicidad

Publicidad

Mientras que en Zona de Estrellas señalaron que los actores Max Salgado y José Antonio Raffo también se suman al espacio.

ver también Mauricio Isla y Óscar Opazo corren la misma suerte tras salir de Colo Colo: libres en el mercado

¿Cuándo se estrena Fiebre de Baile 2?

“El último día de festival va a ser el domingo primero de marzo, para el lunes 2 de marzo partir con Fiebre de Baile 2″, reveló Julio César Rodríguez, director de programación de Chilevisión, en diálogo con Red de Noticias.

La gran final de Fiebre de Baile

Este miércoles 4 de febrero se disputará la gran final del programa de competencia en el Movistar Arena, donde Princesa Alba, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Cata Days, Camila Andrade y Skarleth Labra lucharán por convertirse en el triunfador del nuevo ciclo.

Publicidad

Publicidad

El ganador o ganadora se levará la suma de 20 millones de pesos, además de un viaje cortesía de Masai Travel para dos personas.