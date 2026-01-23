Mauricio Isla fue uno de los jugadores que dejó Colo Colo tras la desastrosa temporada 2025. El Huaso terminó su contrato y se despidió del Monumental, donde estuvo un año y medio.

Han pasado casi dos meses desde que el Cacique comunicó su salida. Se mencionó que su agencia de representación lo ofreció a Independiente para una segunda oportunidad, pero aquello no se concretó.

Es así como uno de vigentes bicampeones de América sigue sin club. Y varios se preguntan cuál será el futuro del Huaso, porque pasan las semanas, los clubes del fútbol chileno se arman pensando en el inicio de la Liga de Primera el 30 de enero, y no hay novedades del lateral derecho.

En redes sociales, Mauricio Isla subió varias fotografías entrenando de manera independiente en el Club Deportivo de la Universidad San Sebastián en Las Condes. El Huaso no se rinde y espera una oportunidad en el mercado.

Así entrena Mauricio Isla | Instagram

El misterio del futuro de Mauricio Isla

Mauricio Isla jugó un total de 36 partidos en 2025 con la temporada de Colo Colo, sumando 2.922 minutos de competencia. En el Monumental no quisieron renovarle, al igual que a Emiliano Amor y Óscar Opazo.

Publicidad

Publicidad

El defensor fue ofrecido a Independiente por su represetante, pero el plan no le resultó. Gustavo Quinteros, DT del Rojo, le cerró la puerta a la posibilidad, declarando que “busco otras características”.