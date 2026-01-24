Universidad de Chile se prepara para salir al estadio Monumental en Lima para enfrentar a Universitario, en la Noche Crema donde el cuadro local presentará sus refuerzos.

Un duelo que coincidió con el que Alianza Lima juega con Inter Miami de Lionel Messi, por lo que la capital peruana está revolucionada con los dos grandes del país compartiendo la jornada.

Por lo mismo, la seguridad ha sido un tema para mover a Universidad de Chile en Lima, donde ya tuvieron demoras el viernes cuando aterrizaron en Callao y se desplazaron hasta el hotel en la zona de San Isidro.

Lo mismo ocurre en estos minutos, cuando preparan la comitiva para trasladar al cuadro bullanguero hasta el estadio de Universitario, con un amplio contingente policial.

El bus que traslada a la U en Perú.

Resguardo total a la U en Lima: visita de Messi acalora la ciudad

Universidad de Chile tiene su búnker en el hotel Sonesta en la acomodada zona de San Isidro en la ciudad de Lima, donde han estado protegidos por un gran contingente policial.

Para no repetir escenas como cuando fueron el año pasado a la capital peruana y llegó la barra de Alianza Lima, es que se preparó un gran plan de seguridad con la policía.

En ese sentido, motos y camionetas escoltaran a los azules hasta el estadio Monumental de Universitario, de manera de no tener sorpresas en el trayecto por Lima.

El regreso de los azules está planificado para la jornada del domingo a Chile, por lo que se espera que una revolucionada ciudad con la visita de Messi, la U no tenga dramas.

