Coquimbo Unido dio la sorpresa y ganó la Supercopa ante Universidad Católica. Uno de los más felices fue Hernán Caputto. El DT analizó lo que sucedió en Viña del Mar.

Luego de igualar sin goles durante los 90 minutos, los Piratas y los Cruzados debieron definir al ganador del título desde los 12 pasos. Ahí, los del norte fueron más precisos y contaron con un genial Diego Sánchez, quien atajó dos remates sin guantes, ayudando a su club a gritar campeón.

La alegría de Hernán Caputto

En medio de los festejos por el nuevo título deCoquimbo Unido, Hernán Caputto habló con TNT Sports y analizó lo que fue el partido. El entrenador explicó que desde su percepción, fueron superiores durante los 90 minutos.

ver también “Una locura”: El momento de la pelea entre Mono Sánchez y Rossel en la Supercopa

“Con mucho respeto a Católica, pero creo que en el trámite general fuimos mejores. Ganamos en los penales, que es lo más importante. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa”, indicó el ex arquero. Este fue el primer título de Caputto como DT, pero lejos de “agrandarse”, se lo dedicó a Esteban González.

“Hoy a mí me toca seguir generando gloria para estos jugadores, pero seguro que esto es del ‘Chino’ (González), de Miguel (Pinto) y de su cuerpo técnico. Nosotros colaboramos”, señaló Caputto. Chino González salió de Coquimbo tras ser campeón de la Liga de Primera y hoy dirige a Querétaro de México.

Publicidad

Publicidad

La gran figura de la definición a penales entre Universidad Católica y Coquimbo Unido fue Diego Sánchez. El Mono llamó la atención al sacarse los guantes y atajar solo con sus manos dos remates. Hernán Caputto también tuvo palabras para el portero.

“El Mono es un crack. A veces se vende desde su lado excéntrico, pero es un jugador determinante para nosotros y un líder total”, cerró Caputto. Coquimbo Unido debutará en la Liga de Primera ante Universidad de Concepción el sábado 31 de enero.