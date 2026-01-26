Se acabó la espera y esta semana vuelve la acción del fútbol chileno con la Liga de Primera. Ahí, Deportes Concepción hará su estreno tras años sin jugar en la máxima categoría, misma situación que vivirá U de Concepción.

Pero con miras al esperado debut de ambos elencos penquistas hay cambios a pocos días de los duelos. Los dos clubes están pactados para estrenarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo, recinto que figura junto a las zonas afectadas tras los incendios en el sector.

Por eso, en medio de labores de reparación en infraestructura para el Gran Concepción, desde los clubes y la propia ANFP se movieron al respecto. Es que el contingente policial y la tragedia que vivieron los habitantes obligaron a cambiar el estadio para los partidos.

Concepción y la UdeC se mueven de estadio en el debut

Ya lo habían solicitado tanto Deportes Concepción y O’Higgins de Rancagua, por lo que solo faltaba el visto bueno desde la ANFP. Los “Lilácticos” no jugarán en el Ester Roa Rebolledo en el debut, tras la tragedia que sufrió la zona por los incendios.

Así lucían los alrededores del recinto hace dos semanas.

“A falta de ratificación oficial y de cara al inicio del torneo, U. de Conce sería local ante Coquimbo Unido en el CAP Acero de Talcahuano. Deportes Concepción, por su lado, invertirá localía ante O’Higgins y jugará en Rancagua”, informó Carlos Campos, periodista de Sabes Deportes.

En ese sentido, el duelo de campeones entre el Campanil y los piratas mantendría su horario, pero cambia de ciudad (Talcahuano). Dicho encuentro está pactado para el sábado 31 de enero, a las 20:30 horas.

Por su parte, el Conce y O’Higgins estaban programados inicialmente para el domingo 1 de febrero, al mediodía en Collao. Sin embargo, dicho duelo pasaría a jugarse el lunes 2 de febrero, a las 20:30 horas en el Codelco El Teniente.