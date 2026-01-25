Deportes Concepción bajó el telón a sus amistosos en la Serie Río de La Plata cayendo por 1-0 ante Nacional de Uruguay. Ahora el León de Collao se centrará en preparar su debut en la Liga de Primera 2026, certamen donde quieren competir en serio.

Y es que poco importa que esta sea el primer año en la máxima categoría de nuestro fútbol tras varias temporadas peleando abajo. En el Conce apuestan alto y así mismo lo dejó en claro una de sus máximo figuras.

Hablamos de Leonardo Valencia, quien tras la derrota ante Nacional aseguró a ESPN que como club esperan pelear por clasificar a las copas internacionales en esta temporada.

Valencia se quiere ir de copas con el Conce

El atacante partió diciendo que “tuvimos cuatro partidos en una semana. Este es un equipo que se está formando, con muchos jugadores nuevos. Esperemos captar pronto la idea del ‘Pato’ (Almendra). Ahora solo resta prepararnos para el inicio del Campeonato Nacional”.

El cuadro lila debutará ante O’Higgins en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“Llegaron grandes jugadores y, en lo personal, estoy contento. La gente acá nos apoya, de local siempre está. Los que llegamos estamos armando un buen grupo, con jugadores de experiencia y categoría, así que esperamos poder meter a Concepción en copas internacionales”, agregó.

Para cerrar, Leo dejó en claro que “con el equipo que formamos y la idea que quiere el profe, tenemos la convicción de pelear por copas internacionales. Obviamente hay que mantener la categoría, pero con los jugadores que tenemos nos estamos preparando para un gran año”.

¿Cuándo debuta Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026?

El León de Collao jugará ante O’Higgins el domingo 1 de febrero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa.