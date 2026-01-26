Coquimbo Unido mantuvo la senda del 2025 y se coronó campeón de la Supercopa de Chile 2026 tras igualar sin goles contra Universidad Católica y luego imponerse por 8-7 en la tanda de penales.

Fue la primera versión larga de la Supercopa y el primer título en la competencia de Coquimbo Unido, quien ya venía de un histórico campeonato en la Liga de Primera.

Con el pesado trofeo en las manos, El Pirata no sólo se estrena en el palmarés de la Supercopa, sino que también evita que la Católica se aleje en el conteo. La UC y Colo Colo comparten aún el puesto de los más ganadores en la competencia con cuatro títulos cada uno.

La U sigue atrás con cuatro equipos

Después de albos y cruzados aparece Universidad de Chile con dos títulos de Supercopa ya cerrar la estadística con Unión Española, O’Higgins, Magallanes y Coquimbo con un trofeo.

Cuidado con la espalda: Coquimbo se suma a la lista de campeones de la Supercopa.

Por otro lado, ésta fue la cuarta Supercopa que se define por penales: antes O’Higgins derrotó a Deportes Iquique, la UC a Ñublense, Magallanes a Colo Colo y ahora Coquimbo a la UC. Además, nueve veces el campeón ha sido el monarca del campeonato nacional y cinco el de Copa Chile.

Los campeones de Supercopa de Chile

2013.- Unión Española (subcampeón U. de Chile)

2014.- O’Higgins (Deportes Iquique)

2015.- U. de Chile (U. de Concepción)

2016.- U. Católica (U. de Chile)

2017.- Colo Colo (U. Católica)

2018.- Colo Colo (Santiago Wanderers)

2019.- U. Católica (Palestino)

2020.- U Católica (Colo Colo)

2021.- U Católica (Ñublense)

2022.- Colo Colo (U. Católica)

2023.- Magallanes (Colo Colo)

2024.- Colo Colo (Huachipato)

2025.- U. de Chile (Colo Colo)

2026.- Coquimbo Unido (U. Católica)

Tabla de campeones de Supercopa

1.- U. Católica (4)

2.- Colo Colo (4)

3.- U de Chile (2)

4.- Unión Española (1)

5.- O’Higgins (1)

6.- Magallanes (1)

7.- Coquimbo Unido (1)