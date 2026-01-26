Coquimbo Unido sigue imparable y este domingo consiguió un nuevo título para sus vitrinas. Los Piratas vencieron en penales a Universidad Católica y se coronaron como los nuevos campeones de la Supercopa de Chile, entre otras cosas, por la gran actuación de Diego Sánchez.

El Mono fue la figura de los Piratas siendo clave durante los 90 minutos, pero especialmente en los penales. Atajando dos remates, sin guantes y hasta con pelea incluida, el portero se robó la película en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, lo que le valió los elogios de su técnico.

Hernán Caputto celebró con todo la obtención del título y no dudó en dedicarle tremendas palabras al capitán de los aurinegros. Esto, a días de iniciar juntos la defensa de la corona obtenida en 2025.

DT de Coquimbo Unido pone en un altar a Diego Sánchez

Diego Sánchez le dio un nuevo título a Coquimbo Unido aunque no lejos de la polémica. El arquero atajó en la tanda de penales sin guantes y casi termina a los combos con un jugador de Universidad Católica en un confuso momento.

Diego Sánchez fue figura, atajó sin guantes y le dio la Supercopa a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Tras lo ocurrido, Hernán Caputto conversó con las transmisión oficial. Ahí el técnico de los Piratas elogió a sus jugadores, pero especialmente a su guardameta, quien nuevamente fue determinante.

“Todos compiten al máximo. Los que entraron, los que patearon, el Mono, que es un crack“, comenzó señalando el estratega de Coquimbo Unido sobre el portero.

De hecho, Hernán Caputto remarcó que Diego Sánchez es muy importante en la interna y más allá de sus locuras. “A veces se ve un lado excéntrico, pero es un jugador determinante para nosotros y un líder total“.

Quedará esperar ahora para ver si es que la relación se mantiene como hasta ahora. Los aurinegros tendrán la misión de repetir y hasta mejorar lo hecho el año pasado, con un plantel similar pero con un DT que trae un nuevo sello.

Coquimbo Unido celebra la obtención de la Supercopa de Chile que les permite estirar la gran campaña del 2025 al 2026. Los Piratas esperan que este sea un buen indicio para lo que viene esta temporada, en la que quieren seguir haciendo historia.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Hernán Caputto y Diego Sánchez ahora se enfocan en lo que será el debut de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El Pirata comienza la defensa de su corona el próximo sábado 31 de enero desde las 20:30 horas visitando a la Universidad de Concepción.