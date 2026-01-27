Es tendencia:
Williams Alarcón puede regresar a Colo Colo tras su polémica partida por la puerta de atrás

El mediocampista dejó Colo Colo hace sólo unos años con polémica e insultos del padre del jugador a Daniel Morón. Ahora es opción fuerte para el mediocampo de Fernando Ortiz.

Por Diego Jeria

Williams Alarcón está en el interés de Colo Colo, donde podría volver después de su bullada salida del Cacique.
Williams Alarcón está en el interés de Colo Colo, donde podría volver después de su bullada salida del Cacique.
Williams Alarcón asoma como posible refuerzo de Colo Colo para este 2026, como candidato a reemplazar a Vicente Pizarro en el mediocampo. El Vicho partió a Rosario Central y según la información de Dale Albo, el Cacique ya inició acercamientos con el oriundo de Conchalí.

Si bien todo indicaba que los albos habían cerrado el plantel, ahora todo indica que Lautaro Pastrán llegará a reemplazar a Lucas Cepeda y se mantiene la búsqueda de un arquero. A esto se suma el interés por Alarcón.

El chileno no apareció en el inicio de la temporada con Boca Juniors y como si fuera poco el mediocampo xeneize sumará a Santiago Ascacíbar. Tapado en los trasandinos, Colo Colo confía en que es una buena alternativa para un regreso a estadio Monumental.

Alarcón tiene contrato con Boca hasta 2028 y un valor de mercado de 4 millones de dólares, pero Colo Colo intentaría la ya vieja confiable: un préstamo.

La polémica salida de Alarcón en Colo Colo: “Cag…”

Cabe recordar que Williams Alarcón debutó el 2018 en Colo Colo desde las inferiores. Nunca logró ganarse un puesto y en 2021 partió a préstamo a Unión La Calera, equipo que en 2023 hizo uso de la opción de compra.

De “la cagada de Morón” a un posible regreso: Colo Colo puede tener de vuelta a Williams Alarcón desde Boca, tras su polémica salida del Cacique hace sólo unos años.

De “la cagada de Morón” a un posible regreso: Colo Colo puede tener de vuelta a Williams Alarcón desde Boca, tras su polémica salida del Cacique hace sólo unos años.

Así, Colo Colo vio partir al volante por 400 mil dólares, correspondientes al 70% de su pase, en un bullado y polémico tira y afloja del jugador con el club.

De hecho, en ese entonces, el padre del jugador, Williams Amarcón Fajardo, manifestó a RedGol que “hoy Colo Colo se lo perdió (como jugador) y Daniel Morón se mandó la cagada del año. No puede enviar un jugador de proyección y talento a préstamo con opción de compra“.

Añadió que “no entiendo cómo pueden trabajar así. Manda a un chico con talento cedido así, están cagados de la cabeza. No he sabido más que lo que leí en la prensa, que hay dos o tres equipos italianos que lo quieren. Pero el presente es Calera”.

Ahora, Alarcón tiene chances de volver a Colo Colo con el registro de 26 partidos jugados con Boca Juniors el reciente 2025.

