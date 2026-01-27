Con la salida de Lucas Cepeda como una herida fresca, Colo Colo se prepara para su debut en la Liga de Primera. Los albos enfrentan a Deportes Limache este sábado 31 por la primera fecha del torneo.

El equipo de Fernando Ortiz tuvo importantes desafíos para planificar el inicio del año. En la Serie Río de La Plata, enfrentó a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol, con el debut de todos sus refuerzos.

Eso sí, el DT debe resolver tres situaciones para el sábado. Y es que hay dos bajas por suspensiones: Javier Correa, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas desde el año pasado, y Javier Méndez, castigado en Peñarol y con la obligación de cumplir dos fechas en Chile.

Además, está la situación de Cristián Zavala, quien sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha en aquél tiro viral en la Serie Río de La Plata y se perderá hasta dos meses de competencia.

Fernando Ortiz ya prepara el debut de Colo Colo | Photosport

Colo Colo tiene bajas para su debut en la Liga de Primera

Para el debut de Colo Colo, Javier Correa sería reemplazado por Maximiliano Romero y Javier Méndez por Jonathan Villagra. Aún quedan bastantes días para que Fernando Ortiz siga trabajando con el plantel y defina su formación.

Hay que recordar, también, que Marcos Bolados no será opción para el estreno del Cacique en el torneo. El delantero sufrió una terrible lesión (rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda) y se perderá todo el primer semestre con los albos