Mercado de pases

Limache confirma el futuro de Daniel Castro: no llega a Colo Colo y mira al extranjero

El presidente de Deportes Limache confirmó el futuro de Daniel Castro. No aparece Colo Colo y esperan un llamado desde el extranjero.

Por Javiera García L.

El nombre de Daniel Castro fue bastante repetido en el mercado de fichajes, sobre todo porque estuvo en el radar de Colo Colo. Desde el Monumental miraron con mucha atención la situación del delantero de Deportes Limache.

Hubo negociaciones con el Cacique, pero el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que desistían del fichaje. Sin embargo, en los últimos días se mencionó que la opción podría reactivarse, pero…

En conversación con Radio ADN, el presidente de Limache, César Villegas, contó que “existió la posibilidad (de que Castro jugara en Colo Colo). Hablamos varias veces con Aníbal Mosa y él después también me llamó para decirme que no iban a seguir con las negociaciones”.

Además, confesó que “hasta hoy (martes) por la mañana existía la posibilidad de que Daniel partiera al Bolívar, pero lo que llegó no era lo que esperábamos, ni para el jugador ni para el club“.

Daniel Castro sigue en Deportes Limache, pero…

El presidente de Deportes Limache confirmó que Daniel Castro continuará en el club hasta junio, “cuando se abra el mercado más masivo en México, que es donde nosotros tenemos puesto el foco”.

Con esto, el Tomate Mécanico seguirá contando con su goleador por lo menos por otro semestre. En 2025, Popín Castro anotó 17 goles en 36 partidos, aportando también tres asistencias durante la campaña.

