El fútbol sudamericano no descansa y un entrenador que pasó por Universidad de Chile tiene nuevo club. Es el caso de Rafael Dudamel, quien regresa a Deportivo Cali.

La última década del Romántico Viajero en líneas generales no ha sido buena. De hecho, solo registra un título nacional en 2017, de la mano de Ángel Guillermo Hoyos. En este periodo, la danza de nombres y fracasos ha sido interminable en el CDA.

La nueva aventura de Dudamel

Rafael Dudamel llegó a Universidad de Chile en 2020 y si bien su estilo jamás convenció, logró clasificar a la Copa Libertadores. Diferencias con Walter Montillo, que derivó en el retiro de este, terminaron de enemistarlo con los hinchas. Los resultados no mejoraron y dejó su cargo en 2021.

Desde entonces, ha seguido con su carrera en el fútbol sudamericano, alternando buenas y malas. Deportivo Cali, Necaxa, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira han sido sus estaciones luego de estar en el Romántico Viajero. Ahora, esteba sin club desde octubre del 2025.

Claro que la cesantía del venezolano llega a su fin. Esto debido a que el periodista Felipe Sierra confirmó que Rafael Dudamel logró a un acuerdo con Deportivo Cali. De esta manera, en los próximos días el ex arquero asumirá el cargo como nuevo DT.

Dudamel tiene una larga historia con los Azucareros, con quienes fue campeón como jugador y también como entrenador en 2021, luego de salir de Universidad de Chile. Ahora vuelve a la institución para reemplazar a Alberto Gamero en el cargo.

Dudamel vuelve a dirigir en Colombia. Imagen: Photosport

Rafael Dudamel ahora tiene la misión de levantar la campaña de Deportivo Cali, quienes están en el 10° lugar del fútbol colombiano. En su última presentación cayeron ante Once Caldas, por lo que el técnico venezolano tendrá bastante trabajo.

En resumen:

Rafael Dudamel llegó a un acuerdo para ser el nuevo director técnico de Deportivo Cali .

llegó a un acuerdo para ser el nuevo director técnico de . El entrenador venezolano se encontraba sin club desde octubre del 2025 tras dirigir a varios equipos.

tras dirigir a varios equipos. Deportivo Cali ocupa actualmente el décimo lugar del fútbol colombiano tras caer ante Once Caldas.

