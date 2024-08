Un ex entrenador de U de Chile celebró una victoria al mando del Atlético Bucaramanga, pero a pesar del 3-1 tuvo una especie de enfrentamiento con un periodista. Luego de la victoria sobre el Independiente Santa Fe, al estratego que pasó por el Centro Deportivo Azul durante menos de un año tuvo un roce.

El triunfo en la Copa Colombia no fue suficiente para un comunicador, que le consultó al venezolano Rafael Dudamel por un futbolista no considerado. “No quisiera hacer una pregunta que de pronto no va a gustar pronto en medio de una victoria tan rimbombante”, introdujo. Sabía que quizá le pisaba los callos al otrora arquero de la Vinotinto.

“¿Qué tiene Carlos Henao, profe? ¿Está lesionado o es un tema con usted?“, le lanzó sin muchos rodeos el comunicador. Dudamel le respondió con sinceridad y no hizo mucho esfuerzo por evitar la tensión del momento. “Te acercas un poquito y conversamos”, retrucó el DT vencedor.

Antes de responder, Dudamel interrogó. “Pudiese decirme el porqué de la pregunta sobre Carlos Henao. Yo te escuché cuando me preguntaste, permíteme formular mi pregunta”, dijo de inmediato el estratego, quien pasó por el Romántico Viajero desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021.

“¿Romaña jugó mal? ¿Cuesta jugó mal? ¿Santiago jugó mal?¿Mena jugó mal? Entonces el jugador que no está convocado al equipo inicialista significa que tengo problemas con todos. Me gustan las noticias y hablar del fútbol, no me gustan los chismes”, fue la desafiante respuesta de Dudamel.

En su paso por la U de Chile, Rafael Dudamel dejó más de alguna polémica, pero ninguna fue con un periodista. “Henao no está por una decisión técnica, sencillamente por eso”, le manifestó el entrenador venezolano a quien le había preguntado.

Pero su interlocutor insistió en la consulta. Algo que definitivamente molestó a Dudamel. “El jugador no está lesionado, está habilitado. Me gusta hablar de fútbol, no los chismes”, fue la manera que tuvo el ex adiestrador del Deportivo Cali para zanjar el tema.

“Si le gustan los chismes monte una peluquería“, cerró Dudamel para ponerle punto final a un tópico que evidentemente no le gustó mucho tener que abordar. Sobre todo después de una victoria tan resonante como ante Independiente Santa Fe.

