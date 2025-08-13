Brayan Cortés sigue celebrando en Peñarol. Tras su debut triunfal en el clásico contra Nacional en el torneo uruguayo, el portero se preparó para un desafío incluso mayor: la ida contra Racing en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde también salió victorioso.

El portero fue titular y mantuvo su arco en cero en el triunfo de Peñarol por 1-0. La llave contra la Academia se definirá el martes 19 de agosto en el Cilindro.

Tras el partido, Brayan Cortés mostró su orgullo por su debut internacional con su nuevo club. “Estoy feliz y orgulloso del equipo. Ya demostramos el partido pasado, ahora este tres días después. La entrega que hace el equipo es importante”, mencionó.

“Fue un partido muy trabado, con mucha garra y mucho huevo. Nos hicimos sentir de local, eso es importante”, destacó, y agregó: “Tenemos un equipo muy intenso y muy aguerrido, así que ahora a prepararse de la mejor manera porque se nos vienen partidos decisivos”.

“Estos partidos de copa son así, intensos, y se definen por detalles. Nos hicimos respetar con nuestra gente. Se dio el triunfo gracias a Dios y hay que seguir trabajando, este es un gran paso, pero todavía queda. Allá también será un partido intenso y trabado“, mencionó.

Su DT, Diego Aguirre, agregó: “Estoy muy contento porque fue un partido muy difícil, contra un gran rival, y creo que nos llevamos el triunfo merecidamente. Queda mucho, pero vivimos un lindo momento con toda la gente. Creo que fue un partido que queda para el recuerdo”.