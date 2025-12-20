El arco albo, una nueva preocupación. Colo Colo tenía la opción de quedarse de vuelta con Brayan Cortés, tras un paso breve por Peñarol, en forma de préstamo. Pero, para el portero, regresar a Macul nunca fue opción.

No fue un gran paso por el fútbol uruguayo. Vítores y odios generó su presencia en la portería del Manya, pero, no obstante, sirvió para llamar la atención desde otras partes del mundo, donde terminaron por querer al meta chileno.

Es el Puebla el que avanza fuertemente para hacerse con el servicio de Brayan Cortés. El club mexicano contará con el portero colocolino, por lo menos durante la temporada 2026. Pero, ¿cómo llegó a suceder esto, considerando que el chileno seguía teniendo vínculo contractual con Colo Colo?

¿Cómo llegaría Brayan Cortés al Puebla de México?

Puebla es un equipo con billetera. No obstante, no desenfundaron los dólares con tal de comprar el pase de Brayan Cortés. Esto, porque llegarían a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro.

Brayan Cortés tiene contrato hasta fines de 2027 en Colo Colo. Por ende, desde México optarían por un préstamo desde Macul. De esta forma, el portero chileno podría llegar al Puebla bajo la figura de un préstamo con opción de compra.

Según informó Cristian Alvarado, de Radio ADN, esto podría tener a Brayan Cortés por tres temporadas en el cuadro azteca, de concretarse el acuerdo. Parecen sólo quedar detalles para ello.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Cortés jugó 21 partidos en Peñarol, contando la liga local y la Copa Libertadores. En ese tiempo, consiguió diez vallas invictas y recibió un total de 18 goles en su contra.

