La fecha en que Colo Colo podría anunciar a sus nuevos refuerzos

Colo Colo ya tomó sus primeras determinaciones para la temporada 2026, pero queda mucho trabajo por hacer en Blanco y Negro. Además de la llegada de Matías Fernández, los albos quieren concretar otros refuerzos.

Completar la línea defensiva es el primer objetivo de la dirigencia en el mercado de fichajes. Así que después de confirmar a Matías Fernández y Jeyson Rojas para el puesto de lateral derecho, toca mirar centrales.

“Aparecen muchos nombres en la temporada de contrataciones, pero tenemos una lista de centrales que estamos compartiendo información con el directorio y el director técnico. No vamos a hablar del 9 hasta que no esté lista la línea defensiva”, dijo Aníbal Mosa este viernes.

¿Y cuándo habrá más novedades? Blanco y Negro volverá a reunirse el martes 23 de diciembre, día en que podrían confirmar nuevos refuerzos o salidas, porque también se analizan las situaciones de varios jugadores con contrato.

Colo Colo tiene una reunión clave antes del cierre de 2025

Entre los temas por definir, además, están los jugadores que vuelven de sus préstamos, donde Cristián Zavala y Brayan Cortés parecen tener un pie fuera del Monumental para la siguiente temporada.

Cabe recordar que el plantel de Colo Colo debe presentarse el 3 de enero para la pretemporada. Después de exámenes médicos, los jugadores entrenarán en el Complejo del Sifup y luego viajarán a Uruguay, donde disputarán tres partidos internacionales en la Serie Río de La Plata.