Uno de los tantos jugadores que partió de Colo Colo fue Vicente Pizarro, quien fue adquirido por Rosario Central tras expresa petición del entrenador Jorge Almirón, quien lo conoció en su paso por los albos.

El Vicho llegó a Argentina y se puso la camiseta del cuadro canalla de inmediato, donde es titular y figura indiscutida. De hecho, es considerado como el mejor refuerzo del cuadro rosarino.

Pizarro fue clave la noche de este domingo, en la victoria de Central por 2-0 ante Barracas Central, que posiciona a su equipo en la cuarta plaza del Grupo B de la Liga Profesional Argentina, con ocho puntos.

Vicente Pizarro compara al fútbol chileno con el argentino

Vicente Pizarro fue uno de los jugadores más solicitados tras la victoria de Rosario Central y habló con ESPN, donde comparó al fútbol chileno con el argentino, donde nuestros vecinos tienen ventaja por la mayor cantidad de partidos que juegan.

“Acá se juega una gran cantidad de partido, ya llevamos varios juegos y en Chile va la mitad de eso. La competencia te hace crecer día a día y hay que estar preparado para lo que viene”, dijo el zurdo.

Luego, fue consultado por su momento y las sensaciones que vive al jugar en una caldera como el estadio Gigante de Arroyito, que se llena cada vez que el canalla es local.

“Cuando juegas de local te da la sensación que la cancha te lleva hacia adelante, a ir a presionar, a ir a buscar el partido, entonces como equipo se notó eso, fuimos con una actitud que se notó desde el primer minuto. Es hermoso jugar aquí de local”, cerró.