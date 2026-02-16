Vicente Pizarro tiene cautivados a gran parte de la hinchada de Rosario Central, incluido al icónico Germán Rivarola. El retirado lateral izquierdo jugó durante 13 años en el cuadro Canalla. Hoy en día, es entrenador y una voz autorizada para opinar del seleccionado chileno.

Sobre todo por su rápida adaptación a la máxima categoría del fútbol argentino. “Ha sido bueno. Lo más positivo, por lo menos desde mi opinión, es que viene en ascenso, creciendo. Al contrario que a veces puede pasar que juega los primeros partidos bien y después empieza a caer”, le contó a RedGol el Pirulo Rivarola.

Agregó que “se lo ve a Pizarro en constante crecimiento. Eso es muy bueno para él y el club. Es una muy buena contratación. No es fácil adaptarse al fútbol argentino”. Aunque Germán Rivarola admite que ese proceso de acostumbramiento ha sido poco para el ex jugador de Colo Colo.

Germán Rivarola lucha un balón con Martín Palermo. (Getty Images).

“Es un fútbol muy físico, muy intenso. A veces cuesta meterse en ese ritmo. Pero Pizarro se ha metido muy rápido. Eso es fundamental”, añadió Rivarola luego de la victoria 2-0 del cuadro de Jorge Almirón ante Barracas Central. Un partido que tuvo como broche de oro a un golazo de Ángel di María.

Pirulo Rivarola maravillado por Vicente Pizarro en Rosario Central

Germán Rivarola piensa que Vicente Pizarro mostró méritos rápido para ser un bastión de Rosario Central. “Lo había visto jugar. Soy sincero, tampoco tanto. Sabía sus cualidades técnicas, hasta tácticas”, admitió el Pirulo sobre el zurdo. Es decir, se sorprendió con algunos de sus atributos.

“La duda estaba en la intensidad del fútbol argentino. En el juego muchas veces friccionado, que los rivales no te dejan jugar. Se está adaptando perfectamente, por eso está andando muy bien”, describió Rivarola sobre los cinco partidos de Pizarro en los Canallas.

Vicente Pizarro rápidamente se erigió en un indiscutido de Rosario Central.

Rivarola añadió que “ojalá mantenga ese nivel y siga creciendo para el bien de todos”. Por lo pronto, el Vicho Pizarro debe prepararse para jugar ante Talleres de Córdoba el 20 de febrero a contar de las 22:15 horas. La T cordobesa seguramente no tendrá al lesionado chileno Bruno Barticciotto.

Revisa el compacto del triunfo 2-0 de Rosario Central ante Barracas Central

Así va Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central marcha en el 4° lugar de la tabla de posiciones en la primera etapa de la Liga Profesional de Argentina 2026.

