Colo Colo necesita cerrar un refuerzo más. Al menos, así pareciera requerir Fernando Ortiz, DT del Cacique, que está clamando por un extremo derecho con experiencia que le solucione un vacío en su estrategia.

Sin embargo, el tiempo apremia y la reunión que estaba pactada para solucionar el tema, la tarde de este martes, se suspendió, debido al fallecimiento del directivo de Blanco y Negro, Carlos Cortés.

Finalmente, la reunión se llevará a cabo el miércoles, casi 24 horas antes del cierre definitivo del mercado de pases. Esto hace que el tiempo apremie y que esto se haya transformado en una verdadera carrera contrarreloj.

La IA da su veredicto sobre el refuerzo de Colo Colo

Con la cabeza llena de dudas, fuimos a preguntarle a la imparcialidad de la Inteligencia Artificial sobre su llegará realmente un refuerzo para Colo Colo. Para ello, recurrimos a Copilot, IA de Microsoft y su respuesta fue tajante.

“Teniendo en cuenta la presión del DT y la actividad dirigencial, hay una buena posibilidad de que Colo Colo intente y consiga un refuerzo de última hora, pero no es seguro“, vaticinó Copilot.

“Mi lectura: la probabilidad del fichaje es moderada–alta, pero con riesgo significativo de que no se concrete“, cerró la Inteligencia Artificial que tiene fe en el arribo de un nuevo nombre a Macul.

Fernando Ortiz en llamas con el último triunfo tardío de Colo Colo | Photosport

