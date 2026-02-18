Es tendencia:
Fútbol chileno

“Es superior al resto”: Nico Peric apunta a Marcelo Díaz como el salvador de la U de Meneghini

Al Romántico Viajero le está costando demasiado con Paqui en la banca, aunque según el Loco, hay un jugador que puede ayudar al DT.

Por César Vásquez

Meneghini todavía no gana en U. de Chile.
Universidad de Chile ha estado lejos de las expectativas en el inicio de temporada. Francisco Meneghini ya es duramente cuestionado y Nicolás Peric adelantó qué jugador lo puede ayudar.

El Romántico Viajero mantuvo la base del plantel del 2025 y ante el desmantelamiento que sufrió Colo Colo, más la participación de Universidad Católica en Copa Libertadores, asomaban para ser animadores de la Liga de Primera. Luego de tres fechas, ni siquiera han podido ganar.

El salvador de Meneghini

En las tres primeras fechas de la Liga de Primera, Francisco Meneghini ha metido bastante mano en el equipo, exhibiendo muchas más dudas que certezas. El técnico de Universidad de Chile no encuentra respuestas y pese al poco tiempo, parece ir quedándose sin crédito. Nicolás Peric reveló qué jugador lo puede ayudar a salir a flote.

“No hay muchas cosas que…”: en U de Chile recuerdan a Gustavo Álvarez tras mal inicio de Meneghini

Paqui (Meneghini) entiende perfectamente que Marcelo, futbolísticamente, es superior al resto. Su mentalidad, su visión, todo. Pero, después, en la respuesta física, es que seguramente tendrá alguna aprehensión“, comenzó diciendo Peric en Radio Pauta. Si bien el Loco le tiene fe a Carepato, sabe que ya no está en su plenitud.

Pero hoy, lo de la respuesta física, Paqui tiene que dejarlo de lado. Yo sé que movió las piezas a su forma, pero creo que está al caerle que el equipo se engrane solo de mitad para arriba“, complementó Peric.

Díaz todavía no juega en 2026 tras ser operado. Estaría pronto a regresar. Imagen: Photosport

Si bien el ex arquero de Rangers, Audax Italiano y Argentinos Juniors confía en el trabajo de Meneghini, explicó que este debe ser más claro con los jugadores para poder transmitirles su idea futbolística. Los Azules suman solo 2 puntos de 9 posibles.

Yo tengo plena fe en lo que está haciendo Paqui. Le ha costado más de la cuenta encontrar el once titular y que juegue, corra. Todavía él quiere imprimir muchas cosas y está atiborrando la cabeza de instrucciones“, cerró el ex arquero de la selección chilena.

