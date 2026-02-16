Es tendencia:
Universidad de Chile

El jugador que puede solucionar el mayor problema en U de Chile: “¿Le echan de menos?”

Aseguran que el capitán de los azules puede ser la gran solución al problema de la U, por lo que piden su regreso.

Por Cristián Fajardo C.

Marcelo Díaz no ha podido jugar esta temporada.
Una de las bajas importantes que ha tenido el plantel de Universidad de Chile en el inicio de la Liga de Primera 2026 es Marcelo Díaz, quien todavía no juega por los azules.

En ese sentido, luego de tres partidos sin conseguir victorias de la mano de Francisco Meneghini, apuntan a que se nota la ausencia del capitán del cuadro bullanguero.

Así lo debatieron en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quienes explican que a la U le pena una salida más limpia, además para liberar a Charles Aránguiz de situaciones que lo tienen complicado.

Marcelo Díaz acompañó a sus compañeros en La Cisterna. Foto: Cristián Fajardo / Redgol.

La U prepara el regreso de Marcelo Díaz

Fue Carlos Villanueva, quien en su rol de comentarista deportivo, quien profundizó en la idea de que el regreso de Marcelo Díaz será un beneficio para levantar a Universidad de Chile.

“¿Echan de menos a Marcelo Díaz? Porque claro Poblete es un jugador que tiene harta dinámica, recupera muchos balones, pero tampoco es tan claro y tan limpia la salida de balón como Marcelo Díaz”, explicó.

“Claro se pierde un poco la marca y dinámica, pero con Marcelo Díaz dentro Aránguiz puede descansar un poco en la salida limpia, en hacer llegar la pelota a los volantes, pero quizás con Poblete no”, destacó.

Marcelo Díaz también sabe que se viene su pronto regreso al club, por lo que ya palpita con una foto en el CDA, donde estuvo entrenando para apurar su regreso.

