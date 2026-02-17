Es tendencia:
Universidad de Chile

Marcelo Díaz fue sorpresa en el entrenamiento de U de Chile: nueva carta para Paqui Meneghini

El capitán de los azules recibió luz verde, por lo que vuelve a la competencia por un puesto de titular: ¿Será la solución para Paqui?

Por Cristián Fajardo C.

La U volverá a contar con Marcelo Díaz en el torneo.
© U de ChileLa U volverá a contar con Marcelo Díaz en el torneo.

Universidad de Chile quiere salir a flote en la Liga de Primera 2026, donde luego de tres fechas disputadas de la mano del técnico Francisco Meneghini, no ha conseguido victorias.

Por lo mismo, la presión es muy fuerte sobre el técnico y el camarín de los jugadores azules, que buscarán el domingo ante Deportes Limache su primera victoria.

En ese sentido, hubo una gran celebración esta jornada en el Centro Deportivo Azul, con una importantísima novedad en los trabajos del plantel bullanguero en La Cisterna.

Todo, porque Marcelo Díaz ya está recuperado por lo que pudo entrenar a la par con sus compañeros y, a la vez, meterse en la lucha por ser titular para chocar ante el puntero.

Si bien Marcelo Díaz sumó minutos en Perú, no tenía luz verde en el reintegro en la U. Foto: U de Chile.

Marcelo Díaz listo para regresar en la U

Luego de domingo y lunes libre, Universidad de Chile regresó a los entrenamientos, con una tremenda sorpresa dentro del desarrollo de la práctica en el CDA.

Según pudo confirmar Emisora Bullanguera, Marcelo Díaz ya entrena a la par de sus compañeros en la U, por lo que puede ser una nueva alternativa para Paqui Meneghini: “Desde hoy comenzó a entrenar a la par con sus compañeros Marcelo Díaz”.

“Con esta novedad, el capitán de los azules se prepara para entrar en la pelea por un puesto, en una zona que ha penado su talento para cuidar y dar salida al equipo de la U”, explicaron.

