Universidad Católica cuenta las horas para recibir a Coquimbo Unido, este sábado 21 de febrero, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Y uno que tendrá un duelo especial es el mediapunta argentino de la UC, Matías Palavecino.

El rosarino fue gran figura de Coquimbo el año pasado, liderando al Pirata a su primer título de Primera División en la historia del fútbol chileno. Pero firmó como refuerzo de la UC y ahora enfrentará a su ex club, situación que lo tiene con sentimientos encontrados.

“Es un partido difícil para la Católica y para mí, más al enfrentar a mis excompañeros, pero trataremos de hacernos fuertes de local para llevarnos los tres puntos“, dijo Palavecino a Radio Cooperativa.

Palavecino: de menos a más en la UC

Respecto a su adaptación a la Católica y la mano del entrenador Daniel Garnero, el jugador de 27 años expone que “estoy yendo de menos a más para alcanzar el nivel que tuve el año pasado“.

Palavecino enfrentará a su ex Coquimbo con la Católica.

De paso, reiteró que su debut con la UC en el Claro Arena fue emocionante y ya piensa en cómo será encontrar la red: “fue impresionante mi primer partido ahí, lo disfruté mucho y ojalá pueda convertir mi primer gol”, expuso.

Palavecino sentenció que “hemos ido de menos a más, encontrando por momentos el funcionamiento que queremos. No fue el resultado que buscábamos en El Salvador, pero estamos tranquilos porque dejamos todo“.

La UC llega al duelo 11° en la tabla con cuatro puntos en tres partidos, mientras Coquimbo Unido es tercero con seis unidades, superado sólo por Huachipato (2° con 6 positivos) y el puntero Deportes Limache (7).