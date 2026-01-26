La derrota de Universidad Católica ante Coquimbo Unido en la final de la Supercopa dejó más dudas que certezas en el arranque de la temporada cruzada.

Más allá del resultado definido en lanzamientos penales, el rendimiento del equipo y, en especial, el de algunos refuerzos, fue duramente cuestionado por voces autorizadas del club.

Jorge “Mortero” Aravena fue directo al referirse a la actuación de Matías Palavecino. “Aquí es donde tenían que aparecer, sobre todo Palavecino, hay mucho peso detrás de ese número 10”, señaló, remarcando que el argentino no logró generar ninguna diferencia.

Quien también entregó su opinión fue Rodrigo Gómez. “Enfrentó a un equipo que conoce, cubrieron mucho su zona. Fue un partido difícil para él“, señaló el histórico jugador cruzado, defendiendo la actuación de Matías Palavecino.

Sin embargo, ambos exjugadores cruzados perdonaron el desempeño de esta final y esperan que no se repita. “Le doy el beneficio de la duda porque es el segundo partido del año”, comentó Gómez, mientras que Aravena comentó que: “espero que sea el primer y único fracaso“.

Coquimbo Unido anuló a Matías Palavecino

El mal juego de Universidad Católica

El Mortero no escondió su molestia por el nivel mostrado por Universidad Católica en la final de la Supercopa. “Le pesó la camiseta a los refuerzos”, lanzó, asegurando que Coquimbo Unido “nos superó ampliamente durante los 90 minutos”.

Gómez coincidió en el análisis y apuntó al flojo primer tiempo de la UC. “Universidad Católica jugó muy mal, absolutamente sometido y superado por Coquimbo Unido, no fue un partido de final”, finalizó.