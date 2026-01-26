El final del partido entre Universidad Católica y Coquimbo, por la final de la Supercopa, tuvo mucha polémica. Esto a raíz del pechazo que le puso Juan Francisco Rossel al Mono Sánchez.

Eso provocó una batahola, pues integrantes de ambos equipos terminaron empujándose, en una imagen bastante triste siendo que recién comienza el año.

Sin embargo, había un jugador de la UC que no se daba ni cuenta de lo que estaba sucediendo. Se trata de Branco Ampuero, que en cuclillas se tomaba la cara por haber fallado el último penal cruzado.

Si bien algunos compañeros lo consolaron por algunos segundos, todos salieron en dirección a la masa cuando comenzó la pelea, dejándolo solo en ese instante.

El apoyo de Galani a Ampuero

Sin embargo, no quedó totalmente abandonado. Sebastián Galani, capitán de Coquimbo, se acercó de manera muy caballerosa para ofrecerle su consuelo.

Galani se dirige hacia un desconsolado Ampuero mientras todos siguen la pelea

A sus espaldas seguían todos repartiendo empujones y generando un clima desagradable en Sausalito, algo que no le interesó a Galani que estuvo algunos segundos con Ampuero, en un gran acto de fair play.

En el fondo se puede ver a Galani consolando a Ampuero, que había quedado solo

Tras darle ánimo, el que llegó a estar con el defensa de la UC fue Bernardo Cerezo, quien se quedó un rato más largo. Estaba realmente afectado al sentirse responsable de lo sucedido.

Tras un instante, Ampuero se levantó y empezó a caminar hacia donde estaba el resto de sus compañeros. Seguramente, con el pasar de las horas, agradecerá el gesto de Galani y Cerezo.