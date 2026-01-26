En la recta final de su tramitación en el Congreso Nacional se encuentra el proyecto de ley que modificará la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) en el fútbol chileno, una normativa que desde la ANFP no quieren que prospere.

Durante la presente jornada, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por la unanimidad de sus miembros la reforma a la carta legal que revisará, entre otros aspectos, la fiscalización y conflictos de interés en las instituciones de nuestro país.

A partir de ahora, la reforma a las SADP en el fútbol chileno corre contra el tiempo, pues esperan que este martes 27 de enero, el último día de legislación antes del período de vacaciones en el Congreso Nacional, se vote en el pleno del Senado.

Reforma a las SADP en el fútbol chileno va al Pleno del Senado

Según advirtió el parlamentario Matías Walker, la iniciativa quedó “en el sexto lugar en la tabla” de temas a tratar en la Cámara Alta, y que desde el entorno del fútbol chileno se realiza un intenso trabajo para evitar que este tema se apruebe antes del cambio de mando presidencial el 11 de marzo.

“A pesar de todo el lobby que se ha intentado en los últimos días para detener el avance de nuestro proyecto, quedó despachado a Sala. Esperamos que se vote y se apruebe luego de siete años de tramitación. El país deportivo no puede esperar más“, afirmó el Senador.

Los puntos claves de la Reforma

Separación institucional : División definitiva de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

: División definitiva de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Fin de la Multipropiedad: Un mismo empresario o grupo empresarial no podrá ser dueño o controlador de varios clubes simultáneamente.

Un mismo empresario o grupo empresarial no podrá ser dueño o controlador de varios clubes simultáneamente. Regulación de Representantes: Los agentes de futbolistas no podrán participar en administración de clubes y en su propiedad.

Los agentes de futbolistas no podrán participar en administración de clubes y en su propiedad. Fiscalización y Participación: Refuerza mecanismos de control estatal y abre espacios para que socios e hinchas tengan incidencia en la propiedad.