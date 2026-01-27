Pronósticos Napoli vs Chelsea: entre el pase a octavos y la eliminación de la Champions

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Napoli vs Chelsea, en la última jornada de la Champions League.

Este miércoles 28 de enero, en la última fecha de la fase de liga de la Champions League, Napoli y Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El cuadro de Nápoles, dirigido por Antonio Conte, se ubica en la posición 25, fuera de la zona de clasificación, pero una victoria le otorgará el pase a los dieciseisavos de final. Su punto débil es el presente inmediato: viene de caer por 3-0 ante Juventus en la Serie A. El elenco blue, en cambio, ya aseguró su lugar en la próxima ronda, aunque todavía puede evitar los dieciseisavos y clasificar directamente a los octavos de final si consigue un triunfo más.

En la previa del encuentro, nuestro experto te indica tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Napoli vs Chelsea

Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández 2.62 Le harán falta a Enzo Fernández: Más de 1.5 2.00 Tiros de esquina de Napoli: Más de 4.5 + Menos de 7.5 2.30

Chelsea encuentra gol en el mediocampo

Enzo Fernández ha mejorado notablemente sus registros goleadores esta temporada: acumula cuatro goles y dos asistencias en sus últimos ocho compromisos, contando todas las competencias. En total, el mediocampista argentino suma nueve tantos y cuatro pases de gol.

Anotará o conseguirá una asistencia: Enzo Fernández – 2.62 en bet365

Enzo Fernández, castigado por las faltas

No solo destacan las contribuciones de Enzo Fernández, sino también su influencia ofensiva, que lo convierte en un futbolista difícil de contener para los rivales. De hecho, en seis de los siete partidos que disputó en la competencia, el argentino recibió al menos dos infracciones.

Además, se ubica en el top cinco de jugadores con más faltas recibidas del torneo, con 16 en total, compartiendo el segundo lugar con otros cuatro futbolistas.

Le harán falta a Enzo Fernández: Más de 1.5 – 2.00 en bet365

Napoli y una tendencia clara en los tiros de esquina como local

En sus tres partidos disputados en el estadio Diego Armando Maradona, Napoli tuvo entre cinco y siete córners a favor. Esta tendencia también se repitió en la Serie A, ya que en seis de sus 10 presentaciones como local registró ese mismo rango de saques de esquina.

Tiros de esquina de Napoli: Más de 4.5 + Menos de 7.5 – 2.30 en bet365

Cuotas en Napoli vs Chelsea

