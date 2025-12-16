En una nueva maniobra desde el Congreso Nacional para acabar definitivamente con la multipropiedad en el fútbol chileno, se aprobaron nuevas medidas a incorporar en la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

Desde la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado dieron la venia para implementar sanciones para los clubes que no cumplan con la nueva norma por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND) o de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), según corresponda.

Aprueban castigo a clubes por incumplir nueva Ley de SADP

Según reveló el Senador Matías Walker, “aprobamos el régimen sancionatorio de nuestro proyecto de reforma al fútbol chileno”, que otorga “mayores facultades al IND y a la CMF frente a incumplimientos de las organizaciones deportivas profesionales y las SADP”.

“Si no se cumplen normas por la prohibición de la multipropiedad o agentes de jugadores sean dueños de clubes, se van a poder aplicar sanciones ejemplares“, finalizó el parlamentario. Las mismas podrían llegar hasta los $55 millones de pesos.

En palabras del Senador Walker, el siguiente paso antes de que se despache el proyecto de ley será “sancionar como delito la entrega de información maliciosamente falsa respecto de quiénes son los verdaderos dueños de los clubes” y “los plazos para que las organizaciones adecuen sus estatutos“.

¿Cuándo se votará la normativa del fútbol chileno?

Según la estimación hecha por el miembro de la Comisión de Constitución del Senado, para enero del 2026 se espera que la disposición legal se vote en la instancia, y tras ello, se podrá despachar la propuesta de Ley de SADP a la Sala para su votación y posterior aprobación.