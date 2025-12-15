El próximo 11 de marzo asumirá José Antonio Kast como el nuevo Presidente de Chile, luego de la elección que venció con una amplia ventaja a Jeannette Jara, por lo que ahora comenzará a desarrollar sus promesas de campaña.

Una tiene que ver con la tolerancia cero a las barras bravas, donde impulsará un plan de trabajo, donde también tendrán protagonismo los equipos del fútbol chileno, de manera de erradicar a estos grupos.

Así lo dejó en claro en una entrevista con el diario La Tercera, donde Kast profundizó lo que busca con estas nuevas normas en el fútbol, para limpiar a los violentos.

“Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, exlicó.

El Presidente electo José Antonio Kast estuvo de visita en La Moneda. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

Los clubes deberán invertir en seguridad

El Presidente José Antonio Kast ha explicado algunas de las modificaciones que buscará con su nuevo gobierno en temas de la violencia en los estadios, con la esperanza de aplicar normas estrictas en la organización de los espectáculos deportivos.

En ese sentido, también abre la puerta a los clubes de fútbol, quienes deberán tener un rol protagónico en infraestructura que permita identificar y sacar para siempre de los estadios a los que buscan algún tipo de violencia.

“Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, detalló.