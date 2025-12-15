El mundo del fútbol reacciona al triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales. El candidato del Partido Republicano superó a Jeannette Jara y será el próximo presidente de Chile.

Mientras Arturo Vidal llamó al presidente electo a “cumplir sus promesas” y Benjamín Kuscevic asistió al comando para celebrar con el mismo Kast, un club se convirtió en el primero del fútbol chileno en referirse a la elección.

Se trata de U. Católica. En redes sociales, el cuadro de La Franja felicitó al líder del Partido Republicano y celebró que sea hincha del club tal como el actual Presidente de la República, Gabriel Boric.

“Felicitamos al Presidente electo, José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más“, publicaron.

José Antonio Kast, otro hincha de U. Católica a La Moneda

José Antonio Kast ha declarado que es hincha de U. Católica en distintas oportunidades, aunque, a diferencia de Gabriel Boric, no ha tenido apariciones en los estadios en los últimos años. Curiosamente, tampoco tiene fotografías con la camiseta de la institución.

Lo cierto es que el hombre que fue diputado por 16 años consecutivos mantendrá la presencia cruzada en La Moneda. Antes de Gabriel Boric estuvo Sebastián Piñera, que si bien alguna vez fue accionista de Blanco y Negro, confesó que su club amado era la UC.