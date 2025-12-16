Universidad Católica comienza a pensar en lo que será la próxima temporada, donde logró la clasificación a Copa Libertadores, y ya tiene en vista a distintos refuerzos que podrían llegar a la Franja el 2026, donde se reveló que ya tendría un acuerdo listo con inesperada figura.

Luego de ser visto entrenando en San Carlos de Apoquindo, los rumores aumentaron sobre la llegada de Bernardo Cerezo a los Cruzados, defensa de 30 años, su último club fue Ñublense.

Según reveló el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el jugador vestirá la franja la temporada 2026. “Bernardo Cerezo es nuevo refuerzo de la Universidad Católica. Llega como agente libre desde Ñublense y firma contrato por un año”.

La carrera de Bernardo Cerezo

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Universidad de Chile en 2012, donde estuvo hasta la temporada 2015 y consiguió la Copa Chile el 2012.

Tras esto pasó por Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena y Santiago Wanderers, en este último estuvo durante 4 temporadas. Con el decano obtuvo la Copa Chile en 2017 y el campeonato de Primera B en 2019.

El 2021 llega Ñublense, club en el que continuó hasta el 2025, donde en la presente temporada jugó 23 partidos, sin anotaciones y con 3 asistencias.

El otro refuerzo que habría cerrado la UC

Recientemente, Merlo también reveló que los Cruzados tienen listo el fichaje de Justo Giani, delantero argentino de 26 años que actualmente milita en Aldosivi de la Primera División Argentina.

“Las charlas se encuentran en la etapa final y, si todo sale de acuerdo a lo previsto, firmará por un año con una opción a prorrogar el contrato”.

