Universidad Católica

Revelan que ex jugador de U de Chile entrena en San Carlos: ¿Refuerzo de U Católica?

Los Cruzados siguen llamando la atención en el mercado de fichajes, donde ahora apuntan a uno que salió de Ñublense.

Por Cristián Fajardo C.

Bernardo Cerezo asoma como refuerzo de la UC.
El mercado de fichajes para la temporada 2026 comienza a subir de temperatura en los equipos de la Liga de Primera, donde es Universidad Católica quien nuevamente enciende la alarma.

Todo, porque un ex jugador de Universidad de Chile tiene todo listo para convertirse en refuerzo y brillar en el nuevo estadio San Carlos de Apoquindo en Las Condes.

Así al menos lo adelanta y confirma el periodista Marco Escobar, de la señal DSports Chile, quien sorprende a todo el pueblo de los cruzados con una importante noticia.

Esta tiene que ver con el ex jugador de Ñublense, Bernardo Cerezo, donde asegura que está entrenando en San Carlos, en una información muy relevante para los hinchas de la UC.

El formado en U de Chile puede volver a un grande del país. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Bernardo Cerezo de Ñublense a U Católica

Formado en Universidad de Chile y recién terminando un proceso de varios años en Ñublense, Universidad Católica puede sumar un nuevo jugador a sus filas para la temporada 2026.

Según la información citada, Bernardo Cerezo ya realiza movimientos para ser refuerzo del cuadro del técnico Daniel Garnero, lo que enciende alarmas en sus hinchas.

Tal como pasó hace unos días cuando Palavecino fue visto en San Carlos de Apoquinod, esta vez es el formado en Universidad de Chile quien genera movimientos en la UC.

Revisa el mensaje:

