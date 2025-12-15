El delantero Eduardo Vargas no seguirá en Audax Italiano. Pese a que tenía contrato por todo el 2026, llegaron a un acuerdo para separar sus caminos. ¿Qué dice la lógica? Es el momento ideal para el tan ansiado regreso a Universidad de Chile.

Ante la posibilidad concreta de que puedan perder para la próxima temporada a Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, más las dudas con el futuro de Lucas Di Yorio, se veía en Azul Azul como el refuerzo perfecto para abrir su mercado de fichajes.

Sin embargo, la extensa teleserie con el aún técnico Gustavo Álvarez tiene a la U de manos atadas para poder firmar incorporaciones. Ese punto es el que quiere aprovechar un equipo chileno, que competirá a nivel internacional en 2026, para firmar a Vargas.

El equipo chileno que quiere robarle a la U el fichaje de Vargas

Quien se refirió a este tema fue el periodista Gonzalo Fouillioux durante la edición de este lunes de Balong Radio, donde entregó información sobre esta operación, y si bien aclaró que está más cerca de concretarse que de caerse, hay otra opción.

“Yo creo que se va a terminar haciendo, salvo que alguien trabe lo de Vargas, pero yo pensaría que va a llegar a la U”, explicó el comunicador sobre la chance de este fichaje. Fue en este momento donde lanzó el otro cuadro que lo busca.

“(Su fichaje) No está cerrado eso todavía, se habla incluso de O’Higgins de Rancagua“, puntualizó Fouillioux en referencia al club que jugará la próxima campaña en la segunda fase previa de Copa Libertadores, mientras los azules harán lo propio en Sudamericana.

Los números de “Turboman” en su vuelta a Chile

Durante su arribo en el segundo semestre de este año al Audax Italiano, Eduardo Vargas disputó un total de 15 encuentros, con 1.097 minutos en cancha, en los que registró cinco goles, uno de ellos a la U, y dos asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

Así terminaron audinos y azules en Liga de Primera

