Bastó que se hiciera oficial la llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica de Rosario Central, para que la prensa argentina comience a vincular a futbolistas que dirigió durante su paso de 18 meses por Colo Colo con el cuadro “canalla”.

Si bien se pensó que el nombre que iría a buscar el estratega desde nuestro país era el de Arturo Vidal, de inmediato salió a la luz el volante Claudio Aquino, que por lo demás, es manejado por el mismo representante del oriundo de San Miguel.

Ante los rumores que iban en aumento por la opción de que el ’10’ trasandino, que tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026, pueda llegar a Central, los reporteros Daniel Arrieta y Cristián Alvarado, de TNT Sports y Radio ADN, respectivamente, revelaron la respuesta desde la tienda alba.

La respuesta de Colo Colo a pedido de Almirón

Por un lado, el periodista de TV explicó que “la postura dirigencial es no dejar partir a Claudio Aquino, saben que es un jugador que puede dar y que es la gran inversión que hicieron en el anterior mercado de pases, así que la idea no es que parta“.

Mientras que el profesional radial dio a conocer que “pregunté en el caso de Rosario Central y me dicen que, por el momento, no. Saben que le puede interesar a Almirón, pero en esa posición tiene a (Ignacio) Malcorra que termina contrato en diciembre y están viendo si renueva o no”.

En línea a esto, Arrieta complementa que “si el cuadro argentino ofrece un dinero atractivo para Colo Colo podría entrar una negociación, pero siempre es importante el deseo y la palabra del jugador“.

¿Qué dice Aquino al respecto?

El medio partidario DaleAlbo informó que el futbolista “no tiene intenciones de dejar Colo Colo“, no sólo por el aspecto contractual, ya que además “a sus 34 años tiene uno de los salarios más altos del fútbol chileno, algo que difícilmente puede conseguir en el fútbol argentino en estos momentos”.

