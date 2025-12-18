Este jueves se llevará a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, lo que definirá el destino de seis de los ocho equipos criollos con participación internacional.

Coquimbo Unido (Chile 1), Universidad Católica (Chile 2), O’Higgins (Chile 3) y Huachipato (Chile 4) serán los representantes chilenos en la Libertadores, mientras Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal se disputarán dos cupos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La U vuelve a Copa Sudamericana tras alcanzar semifinales en este 2025.

O’Higgins y Huachipato conocerán sus rivales para la Fase 2 de Copa Libertadores, mientras la Copa Sudamericana debe conformar las parejas para la eliminación entre equipos nacionales.

Minuto a minuto: sorteo fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana 2026