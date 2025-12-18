Es tendencia:
Minuto a minuto, sorteo fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana: U de Chile y compañía conocerán rivales

Este jueves la Conmebol sortea la fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana: la U y compañía conocerán a sus rivales para iniciar la competencia internacional del 2026.

Por Diego Jeria

Los equipos chilenos de fase previa conocerán rivales en Libertadores y Sudamericana.
Este jueves se llevará a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, lo que definirá el destino de seis de los ocho equipos criollos con participación internacional.

Coquimbo Unido (Chile 1), Universidad Católica (Chile 2), O’Higgins (Chile 3) y Huachipato (Chile 4) serán los representantes chilenos en la Libertadores, mientras Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal se disputarán dos cupos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La U vuelve a Copa Sudamericana tras alcanzar semifinales en este 2025.

O’Higgins y Huachipato conocerán sus rivales para la Fase 2 de Copa Libertadores, mientras la Copa Sudamericana debe conformar las parejas para la eliminación entre equipos nacionales.

Minuto a minuto: sorteo fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La hora del sorteo

El sorteo de las fases previas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 se realizará este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 horas de Chile continental, con escenario en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Detalles de la fase previa de Copa Sudamericana

-De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la primera fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.

-La primera fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).

-Para determinar los cruces de la primera fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.

-La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.

-Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la fase de grupos.

¡Comenzamos la previa!

Buenos días redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa a espera del sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, en lo que respecta a las respectivas fases previas. Acompáñanos en el minuto a minuto.

