Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.

O’Higgins y Huachipato serán los representantes chilenos en el primer torneo, donde podrían enfrentarse a clubes de la talla de Botafogo, Bahía o Argentinos Juniors.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?

El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.

También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.

Clasificados Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026