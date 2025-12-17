Es tendencia:
Copa Libertadores

Sorteo Copa Libertadores: Horario y en qué canal ver el rival de O’Higgins y Huachipato

Este jueves se conocerán los rivales de O'Higgins y Huachipato en Fase Preliminar.

Por Franccesca Arnechino

Sorteo fase preliminar Copa Libertadores.
© Getty.Sorteo fase preliminar Copa Libertadores.

Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.

O’Higgins y Huachipato serán los representantes chilenos en el primer torneo, donde podrían enfrentarse a clubes de la talla de Botafogo, Bahía o Argentinos Juniors.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?

El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.

También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.

Clasificados Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Argentinos Juniors.
  • Bolivia: Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División.
  • Brasil: Botafogo y Bahía.
  • Chile: O’Higgins y Huachipato.
  • Colombia: 1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025.
  • Ecuador: 3° y 4° de la Serie A.
  • Paraguay: Guaraní y 2 de Mayo.
  • Perú: 3° de La Liga 1 y Alianza Lima.
  • Uruguay: Liverpool y Juventud.
  • Venezuela: Carabobo y Deportivo Táchira.
