Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.
O’Higgins y Huachipato serán los representantes chilenos en el primer torneo, donde podrían enfrentarse a clubes de la talla de Botafogo, Bahía o Argentinos Juniors.
¿Dónde ver el sorteo de Copa Libertadores?
El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.
También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.
Clasificados Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026
- Argentina: Argentinos Juniors.
- Bolivia: Campeón de la Copa de Bolivia y 3° de la Primera División.
- Brasil: Botafogo y Bahía.
- Chile: O’Higgins y Huachipato.
- Colombia: 1° y 2° de la Tabla Acumulada 2025.
- Ecuador: 3° y 4° de la Serie A.
- Paraguay: Guaraní y 2 de Mayo.
- Perú: 3° de La Liga 1 y Alianza Lima.
- Uruguay: Liverpool y Juventud.
- Venezuela: Carabobo y Deportivo Táchira.