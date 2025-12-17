Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.
En Copa Sudamericana dirán presente Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal, quienes deberán enfrentarse entre clubes del país para definir qué equipos avanzan a la fase de grupos.
¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?
El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.
También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.
¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?
La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera:
- De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.
- La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).
- Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.
- La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.
- Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.