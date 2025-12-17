Es tendencia:
Copa Sudamericana

Sorteo Copa Sudamericana: Horario y en qué canal ver el rival de U. de Chile

Los azules conocerán este jueves a su rival en la próxima Copa CONMEBOL Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

Este jueves se realiza el sorteo de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.

En Copa Sudamericana dirán presente Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal, quienes deberán enfrentarse entre clubes del país para definir qué equipos avanzan a la fase de grupos.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?

El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.

También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera:

  • De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.
  • La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).
  • Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.
  • La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.
  • Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.
