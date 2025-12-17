Este jueves será el sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, instancia que será clave para definir las próximas ediciones, que tendrá participación de equipos chilenos.

En Copa Sudamericana dirán presente Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal, quienes deberán enfrentarse entre clubes del país para definir qué equipos avanzan a la fase de grupos.

¿Dónde ver el sorteo de Copa Sudamericana?

El sorteo de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, será este jueves 18 de diciembre, desde las 12:00 hrs. de Chile y podrás verlo a través del canal de YouTube de ambos certámenes CONMEBOL.

También será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV. Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis.

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera: