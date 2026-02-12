Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tras grave agresión en Noche Alba: Colo Colo actualiza el estado de Lautaro Pastrán

El delantero ex Liga de Quito sufrió una dura patada en la cara y tuvo que ser reemplazado de urgencia. Sin embargo, se espera su debut para el domingo.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Pastrán terminó con graves heridas en su rostro
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPastrán terminó con graves heridas en su rostro

Lautaro Pastrán tuvo un debut de dulce y agraz en Colo Colo. Tras la extensa negociación entre Belgrano y ByN, el delantero finalmente pudo sumar minutos en la Noche Alba solidaria que se realizó este miércoles.

El ex Liga de Quito fue titular en el amistoso ante Unión Española y fue uno de los más destacados en el partido disputado en el Estadio Monumental. Sin embargo, su participación terminó de forma abrupta en el segundo tiempo por una fuerte patada de Agustín Nuñez

El “número maldito” que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo

ver también

El “número maldito” que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo

Pese a ser un amistoso, el jugador hispano recibió la tarjeta roja de inmediato. Mientras que el futbolista albo recibió asistencia médica. Y pese al tratamiento de urgencia, tuvo que dejar la cancha con evidentes lesiones en su rostro.

Es que el jugador recibió el planchazo del jugador hispano en el sector izquierdo de su cara. Por lo que se decidió sacarlo para evitar mayores complicaciones.

¿Qué pasa con Lautaro Pastrán?

Por lo mismo, la situación del jugador de 30 años preocupó en el cuerpo técnico de Colo Colo. El tema es que este jueves por la tarde se retomaron los entrenamientos de cara al duelo ante Unión La Calera de este domingo. 

Lautaro Pastrán se sumó al entrenamiento del jueves y podría sumar minutos el domingo ante Calera.

Lautaro Pastrán se sumó al entrenamiento del jueves y podría sumar minutos el domingo ante Calera.

Publicidad

Lo que contó con la sorpresiva aparición de Lautaro Pastrán quien se sumó al equipo titular. Ahora con dos parches cerca de su ojo izquierdo y con evidentes moretones, el delantero realizó los trabajos bajo el mando de Fernando Ortiz. 

Tweet placeholder

Así las cosas Pastrán sería una de las principales novedades en la citación de Colo Colo para el encuentro de este domingo ante los cementeros. Además se espera la titularidad de Javier Méndez y Álvaro Madrid.

Publicidad
Lee también
Sonó en la UC, se metió Colo Colo y Garnero ni lo conoce
Mercado de fichajes 2026

Sonó en la UC, se metió Colo Colo y Garnero ni lo conoce

La IA vaticina al ganador del clásico La Serena vs Coquimbo
Campeonato Nacional

La IA vaticina al ganador del clásico La Serena vs Coquimbo

La figura de la U que marcó la salida de Sampaoli del Mineiro
U de Chile

La figura de la U que marcó la salida de Sampaoli del Mineiro

La inesperada decisión que cambia el panorama de Colo Colo
Colo Colo

La inesperada decisión que cambia el panorama de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo