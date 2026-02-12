Lautaro Pastrán tuvo un debut de dulce y agraz en Colo Colo. Tras la extensa negociación entre Belgrano y ByN, el delantero finalmente pudo sumar minutos en la Noche Alba solidaria que se realizó este miércoles.

El ex Liga de Quito fue titular en el amistoso ante Unión Española y fue uno de los más destacados en el partido disputado en el Estadio Monumental. Sin embargo, su participación terminó de forma abrupta en el segundo tiempo por una fuerte patada de Agustín Nuñez.

ver también El “número maldito” que hereda Lautaro Pastrán en Colo Colo

Pese a ser un amistoso, el jugador hispano recibió la tarjeta roja de inmediato. Mientras que el futbolista albo recibió asistencia médica. Y pese al tratamiento de urgencia, tuvo que dejar la cancha con evidentes lesiones en su rostro.

Es que el jugador recibió el planchazo del jugador hispano en el sector izquierdo de su cara. Por lo que se decidió sacarlo para evitar mayores complicaciones.

¿Qué pasa con Lautaro Pastrán?

Por lo mismo, la situación del jugador de 30 años preocupó en el cuerpo técnico de Colo Colo. El tema es que este jueves por la tarde se retomaron los entrenamientos de cara al duelo ante Unión La Calera de este domingo.

Lautaro Pastrán se sumó al entrenamiento del jueves y podría sumar minutos el domingo ante Calera.

Publicidad

Publicidad

Lo que contó con la sorpresiva aparición de Lautaro Pastrán quien se sumó al equipo titular. Ahora con dos parches cerca de su ojo izquierdo y con evidentes moretones, el delantero realizó los trabajos bajo el mando de Fernando Ortiz.

Tweet placeholder

Así las cosas Pastrán sería una de las principales novedades en la citación de Colo Colo para el encuentro de este domingo ante los cementeros. Además se espera la titularidad de Javier Méndez y Álvaro Madrid.

Publicidad