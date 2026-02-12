Más allá de que no pudo darle el triunfo a sus hinchas, Colo Colo celebra el haberle dado minutos a uno de sus nuevos refuerzos. Lautaro Pastrán hizo su debut con la camiseta del Cacique, el que dio que hablar por su nivel y por el cariñito que se llevó.

El extremo, que agarró la 10 que dejó vacante Claudio Aquino, ingresó como titular en la Noche Alba Solidaria ante Unión Española. Ahí se le vio muy activo y siendo uno de los mejores dentro de la cancha, lo que le terminó costando caro.

En el segundo tiempo, el flamante refuerzo albo recibió un planchazo en el rostro que dejó muy preocupados a los hinchas. La situación lo obligó incluso a salir de la cancha con un enorme vendaje y cortes que, hasta ahora, no se habían visto en detalle.

Lautaro Pastrán se lleva aplausos y un importante corte en su debut con Colo Colo

De seguro, Lautaro Pastrán no olvidará nunca lo que fue su debut con Colo Colo. El extremo se estrenó en el Cacique y lo hizo siendo uno de los mejores de la cancha, pero llevándose un ingrato recuerdo para toda la vida.

Lautaro Pastrán se llevó más que aplausos en su estreno en Colo Colo. Foto: Photosport.

En la segunda parte del amistoso con Unión Española, el refuerzo albo recibió un planchazo en el rostro que lo dejó en el suelo por varios minutos. El cuerpo médico del Eterno Campeón corrió a atenderlo y lo sacó con un vendaje que ya preocupaba.

En las últimas horas Photosport dio a conocer nuevas imágenes de lo ocurrido con Colo Colo en el Estadio Monumental. Ahí se pudo ver que Lautaro Pastrán terminó no solo con un corte en su cabeza, sino que también con uno en su rostro.

Debajo de su ojo izquierdo, el extremo lució un corte que se trató de esconder con unos parches pero sin éxito. Una marca de guerra que llevará toda su vida y que le recordará lo que es jugar por el Cacique.

Aunque más allá de esto, los hinchas se ilusionan con lo que mostró el jugador en sus primeros minutos. Quedará esperar para ver si es que lo podrán utilizar el fin de semana para que haga su estreno oficial o si lo cuidan para que se recupere del golpe.

Lautaro Pastrán dejó buens sensaciones en su debut en Colo Colo y ahora llevará toda su vida una marca en el rostro. El Cacique celebra la irrupción de un jugador distinto y al que necesitan con urgencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán se recupera de sus cortes mientras trabaja para hacer su estreno oficial con la camiseta de Colo Colo. El Cacique verá acción este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas cuando reciba a Unión La Calera.