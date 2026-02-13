Colo Colo vivió una escena que pocos tenían en el radar. En pleno evento en el Estadio Monumental, apareció un representante nada menos que de Universidad de Chile, generando sorpresa en Macul.

Todo ocurrió en la Noche Alba Solidaria, jornada organizada para ir en ayuda de los damnificados del sur del país. Hasta ahí llegó un alto funcionario azul, marcando presencia en la casa del archirrival.

Presencia azul en la Noche Alba

De acuerdo a lo informado por DaleAlbo, quien dijo presente fue Javier Gonçalves, con el fin de analizar en terreno el nuevo sistema de acceso biométrico que implementó Blanco y Negro.

El jefe de seguridad de la U observó de cerca cómo operan los dispositivos tecnológicos instalados en el Monumental, los que apuntan a reforzar el control de ingreso mediante reconocimiento facial y verificación de datos de los asistentes.

“Con el fin de conocer las máquinas y analizar como se manejan (…) Por ende, tomar nota de esto y tenerlo como ejemplo es una de las razones de su paso en Macul“, señalaron desde la fuente citada.

Seguridad en el Monumental

Vale destacar que el Cacique no escatimó en infraestructura. El Estadio Monumental cuenta actualmente con 132 torniquetes distribuidos estratégicamente: 31 en Océano y Cordillera, 12 en los codos Lautaro, Galvarino, Tucapel y Caupolicán, 16 en Arica y otros 10 en Magallanes.

Una inversión potente que, según se conoció, bordeó los 1,2 millones de dólares. Con este nuevo sistema, la dirigencia de Blanco y Negro apuesta fuerte por reforzar la seguridad en Macul, darle mayores garantías a los hinchas y, de paso, dejar en el pasado episodios que nadie quiere volver a repetir.