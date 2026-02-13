Es tendencia:
Universidad de Chile

La meta que debe cumplir Juan Martín Lucero en U de Chile: “Si no hace más de 15 goles…”

El delantero será por primera vez titular con los azules ante Palestino, donde tiene una importantísima meta que cumplir.

Por Cristián Fajardo C.

Juan Martín Lucero tendrá su primera titularidad en la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero tendrá su primera titularidad en la U.

Universidad de Chile tiene tarea esta jornada, cuando enfrente a Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, en la búsqueda de su primer triunfo en el torneo.

El equipo de Francisco Meneghini tendrá una importantísima novedad en su formación titular, porque será el estreno como estelar de Juan Martín Lucero, el gran fichaje de la temporada.

Luego de cumplir con una fecha de sanción en la derrota ante Huachipato, será la gran oportunidad del goleador argentino de demostrar el cartel con el que llegó a la U.

Incluso, ya le pusieron una meta de goles que debe llegar en este presente año, para cumplir con el objetivo: “Si no hace más de 15 goles, para afuera“.

Juan Martín Lucero tiene una dura tarea como goleador de la U. Foto: U de Chile.

Pinilla le exige ser el goleador de la U

Fue Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile, quien le metió presión a Juan Martín Lucero, en la previa al compromiso ante Palestino donde será titular en el estadio La Cisterna.

“Yo creo que pega es pega, él se identificó en Colo Colo por hacer una buena campaña, es un gran goleador, tiene que demostrarlo en la U, en la U tiene la misma presión que Colo Colo“, comentó en “Marca Personal” de radio La Metro.

Pero eso no fue todo, porque, de goleador a goleador, le hizo una exigencia que tiene que cumplir para demostrar que es una fichaje de categoría en la U, lo que le pone presión.

Si no hace más de 15 goles, para afuera, como Lucas Di Yorio, él hizo 12 pepas y aún así no le bastó para seguir“, dejó en claro Pinigol, quien está alerta por su colega.

