Universidad de Chile pasa por un mal momento colectivo, el cual también termina afectando en lo individual. Lucas Romero, uno de los refuerzos estrella, lo sufre más que nadie.

El Romántico Viajero logró mantener la base del equipo que dirigía Gustavo Álvarez y pudo agregar un par de nombres interesantes al plantel que ahora dirige Francisco Meneghini. Sin embargo, los resultados están muy lejos de lo esperado.

El temor de Lucas Romero

Entre los jugadores que arribaron a Universidad de Chile en el último mercado, destaca Lucas Romero. El paraguayo de 23 años arribó a préstamo desde Recoleta de su país. Ha sido nominado por Gustavo Alfaro para su selección, por lo que asomaba como nombre interesante.

El sueño de todo futbolista es jugar una Copa del Mundo y con la Albirroja clasificada a la próxima cita planetaria, Romero sabía que debía salir de su club y saltar a un grande para tener más opciones de meterse en la lista. La U asomaba como un buen destino, con Copa Sudamericana de por medio.

Sin embargo, lo que no esperaba Lucas Romero era el mal andar de Universidad de Chile y la poca consideración de Francisco Meneghini. Luego de que el paraguayo fuera titular ante Audax Italiano, fue reemplazado en el descanso de ese partido y no ha vuelto a jugar.

Solo 45 minutos de 270 posibles suma el volante guaraní, algo que le preocupa. Si no agarra camiseta pronto, Gustavo Alfaro podría dejar se verlo como opción para su seleccionado. Seguramente, Romero es uno de los futbolistas que más tiene en juego en estos momentos.

Romero quiere ir al Mundial con Paraguay. Imagen: Instagram

Por ahora, Charles Aránguiz e Israel Poblete son la dupla en mediocampo para Meneghini. Por si fuera poco, pronto regresará Marcelo Díaz, que siempre tiene algo que decir en la disputa por la titularidad. Lucas Romero tiene un complejo escenario para ir a la próxima Copa del Mundo.