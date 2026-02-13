Uno de los refuerzos que más se esperaba en Universidad de Chile tiene que ver con Lucas Romero, el paraguayo volante de corte que trajeron los azules en el mercado de fichajes.

Pese a las expectativas, el jugador no ha logrado consolidar en un inicio su juego, donde nuevamente será suplente, tal cual pasó ante Huachipato en la derrota de la U en la semana pasada.

Esto se suma a que en el primer partido ante Audax Italiano estuvo 45 minutos en cancha, por los movimientos que tuvo que realizar Paqui Meneghini luego de quedarse con un hombre menos con la roja a Felipe Salomoni.

Es esto último lo que le ha pasado la cuenta, por que el planteamiento de Paqui ha mutado en estas tres fechas y la línea de fondo, que ahora cambió a tres hombres, deja condenado al banco a Romero.

Lucas Romero ha jugado 45 minutos desde su arribo a la U. Foto: U de Chile.

El nuevo esquema no beneficia a un refuerzo de la U

Así también lo dejaron en claro en radio Cooperativa, donde Igor Ochoa aseguró que el gran motivo de que Lucas Romero no asome en Universidad de Chile, tiene que ver con el funcionamiento de Paqui Meneghini.

“Romero tiene opción de jugar con cuatro en el fondo, así se puede transformar en el tercer central, pero si sigue jugando con tres en el fondo no tiene ninguna posibilidad”, explicó.

Algo que también remarcó el mismo Francisco Meneghini, quien asegura que sus características de juego le dan otra variante al equipo, pero que sigue en un proceso de adaptación.

“Lucas lo veo bien, era importante que tuviera rodaje con el equipo, es joven, viene de otra liga, se está adaptando. Aporta con una característica con un biotipo que abarca mucho espacio, tiene presencia y buen manejo, está en un proceso de adaptación, por eso fueron importantes los amistosos”, mencionó Paqui.

