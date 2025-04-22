Código promocional BC GAME “redvip”: 100% del primer depósito + 20 apuestas gratis

Con el código promocional BC GAME de Chile "redvip" tendrás ‘cash’ extra para tus apuestas deportivas.

Debido al código promocional BC GAME Chile “redvip” tienes chance de obtener el 100% del primer depósito más 20 apuestas gratis en la sección de deportes. Si estás pensando aprovechar esta promoción, lee atentamente este artículo con todos los detalles del código.

¿Qué ofrece el código promocional BC GAME?

Con el código promocional BC GAME “redvip” puedes acceder a dos tipos de ofertas disponibles, una está enfocada en las apuestas deportivas y otra a los juegos de casino. Mira atentamente en qué consiste cada una de ellas.

Bono BC GAME Bonos y ofertas exclusivas 2025 Código BC GAME Deportes Hasta 100% de bonificación + 20 apuesta gratis en deportes “redvip” Casino Hasta 100% de bonificación + 100 tiradas gratis en casino. “redvip”

¿Cuáles son los beneficios de registrarse con el código de BC GAME?

Existen muchos beneficios al completar el BC GAME registro con el código promocional “redvip”. Sin embargo, el más importante es que el bookmaker te ofrece la oportunidad de obtener un dinero extra para tus apuestas deportivas y de casino.

Ten en cuenta que el código promocional BC GAME solo está habilitado para los nuevos jugadores en la plataforma y solo se puede usar en el registro. Por lo tanto, sigue estas indicaciones para que completes todos los campos y obtengas la oferta:

Ingresa a BC GAME Chile y dale clic al botón de ‘Registrarse’. Completa tus datos personales como nombre, correo electrónico, número de teléfono, entre otras más. Escribe el código promocional BC GAME “redvip” Realiza el primer abono y empieza a apostar

Captura de BC GAME.

Condiciones de la oferta de deportes de BC Game

El mejor bono de bienvenida BC GAME es el que está enfocado en los deportes. Específicamente, la casa de apuestas te ofrece el 100% del primer depósito más 20 apuestas gratis. Ten en cuenta que también tienes la posibilidad de recibir más bonificaciones hasta el quinto depósito que realices. Solo tienes que considerar las siguientes ‘T&C’:

Para acceder al primer bono de bienvenida en BC GAME, debes realizar un depósito mínimo de $9.481 CLP. Para los siguientes bonos, el mínimo requerido es de $14.222 CLP.

Una vez que haga un depósito válido, el bono se acreditará automáticamente en su cuenta. Tanto el bono como las ganancias que generes con él deben usarse en un plazo máximo de 7 días, de lo contrario, los fondos de asignación no utilizados caducarán.

Al hacer tu depósito, este se combinará con el bono recibido para formar un saldo total. Ese saldo debe ser apostado 10 veces (rollover 10x) antes de que puedas retirarlo.

Es importante que cumplas con este requisito realizando apuestas acumuladas (combinadas), en las que cada acumulador debe tener al menos tres selecciones, y cada selección debe contar con una cuota mínima de 1.5.

Cuando apuestes usando fondos del bono, ten en cuenta que el importe máximo permitido por apuesta es de 1.000 USD.

La ganancia máxima que puedes liberar con este bono no puede superar el 200 % del monto del bono otorgado. Si supera este límite, cualquier exceso será eliminado.

Antes de poder retirar cualquier ganancia, deberás completar exitosamente el proceso de verificación de identidad. Esto incluye presentar un documento de identidad válido y un comprobante de domicilio.

Si no logras cumplir con los requisitos de apuesta dentro del plazo establecido, tanto el bono como cualquier ganancia obtenida con él se perderán.

Condiciones de la oferta de casino de BC GAME

La bonificación para la sección de juegos de casino también te brinda el 100% del primer depósito, solo que aquí tienes la posibilidad de recibir 100 tiradas gratis. Al igual que en la sección de apuestas deportivas, aquí hay bonos hasta el quinto depósito:

Tienes 24 horas desde el momento en que activas el bono para reclamar tus tiradas gratuitas. Si no las reclamaciones dentro de ese plazo, caducarán automáticamente.

Una vez reclamadas, deberán utilizarlas también dentro de las siguientes 24 horas. Las tiradas que no uses en ese tiempo se perderán.

Al realizar un depósito, el monto depositado y la cantidad de bono correspondiente se suman en un saldo total, el cual tendrás que apostar 45 veces (rollover 45x) antes de poder retirarlo.

Los fondos de las bonificaciones deben utilizarse y los requisitos de apuesta cumplirse en un plazo máximo de 30 días desde su acreditación.

Si completas todo el requisito de apuesta, el saldo de deuda restante se convierte en saldo de depósito y se transfiere automáticamente a tu billetera de depósito.

Ten en cuenta que el monto máximo que puedes retirar de las ganancias generadas con giros gratis es de $10 USD.

Además, el valor total que puedes desbloquear de un bono no puede superar el 200 % del importe original de la bonificación. Cualquier exceso será eliminado.

Puedes cancelar tu cuenta activa en cualquier momento ingresando a tu sección de Bonos o Rollover.

Si lo haces, tu saldo se ajustará de acuerdo con la cantidad del bono que ya hayas usado.

Recuerda que si no cumples con los requisitos de apuesta dentro del plazo establecido, perderás tanto los fondos del bono como las ganancias que hayas obtenido con él.

Otras promociones BC GAME

Si es que ya eres un usuario antiguo en el operador y no puedes aprovechar los bonos de bienvenida, no te preocupes, existen más promociones disponibles que puedes utilizar a tu favor.

Apuesta gratis con el Leicester

Los nuevos jugadores pueden obtener un bono de apuesta gratuita deportiva del 200% en su primera apuesta. Para acceder a la oferta, tienes que utilizar un código promocional BC GAME, verificar tu dirección de correo electrónico y realizar una apuesta deportiva mínima de $1 USD (o su equivalente en otras monedas).

Considera estos requisitos de apuesta:

Rollover 10x sobre las ganancias del bono de apuesta gratuita deportiva.

Solo los beneficios de las apuestas gratuitas serán acreditados, no la apuesta en sí.

Cada parte de apuesta gratuita solo se puede utilizar en una única apuesta.

Probabilidades mínimas para el uso de apuestas gratuitas: 1.5 o superior.

Activa tu bono dentro de los 30 días posteriores a su recepción.

Utilice las apuestas gratuitas activadas dentro de 30 días antes de que caduquen.

Cashback

Obtén hasta un 10% de devolución de la apuesta semanal solo en eventos de la Champions League 2024/2025. Para obtener la promoción debes realizar apuestas simples de $10 USD o más y ganar 1 boleto del sorteo de la suerte por apuesta válida. Además, cada apuesta ganadora equivale a 3 boletos del sorteo de la suerte

Así, los ganadores semanales reciben la devolución del importe apostado en apuestas gratuitas:

3 primeros ganadores: Devolución del 10% de la apuesta (hasta 200 $).

Ganadores del 4º al 10º puesto: Devolución del 5% de la apuesta (hasta 200 $).

Ganadores del 11º al 30º puesto: Devolución del 3% de la apuesta (hasta 200 $).

Giros gratis

BC GAME también te brinda 10 giros gratis en Blood Diamond. Para recibirlos tienes que realizar una apuesta de monto mínimo de 20 euros o su equivalente en otra divisa en Blood Diamond. Ten en cuenta que esta bonificación está disponible una vez al día, por jugador que cumpla los requisitos, durante todo el periodo promocional.

Además, los giros gratis deben utilizarse dentro de los tres días posteriores a su recepción, o de lo contrario expirarán. Mira estos requisitos:

Esta promoción está disponible para todos los jugadores.

BC GAME, junto con NLC, se reservan el derecho a modificar, detener o concluir la promoción en cualquier momento para garantizar la equidad y el cumplimiento.

La elegibilidad para los Giros Gratis depende del cumplimiento de los requisitos de apuesta especificados, durante el período promocional.

BC GAME se reserva el derecho de anular cualquier recompensa en caso de errores evidentes, problemas técnicos o cualquier forma de juego deshonesto.

¿El código sirve si ya tenia una cuenta?

Si es que ya tiene una cuenta en la casa de apuestas, solo podrás aprovechar las promociones antiguas, utilizando los respectivos códigos promocionales. Los bonos de bienvenida solo están enfocados en los nuevos usuarios de la plataforma, así que tienes que estar pendiente de la actualización de las promociones.

Captura de BC GAME.

Conclusión sobre el código promocional BC GAME

Creemos que la casa de apuestas tiene uno de los mejores bonos de bienvenida en Chile, pues ofrece el 100% del primer depósito, más otros cuatro bonos, tanto en apuestas deportivas como en juegos de casino. Sin embargo, el mayor problema del operador es que la mayoría de sus promociones no están escritas en la moneda chilena, el peso.

En tanto a la plataforma de apuestas, funciona bien, con facilidad para hacer apuestas anticipadas y apuestas en vivo. En cuanto al casino, la plataforma no presenta errores en cuanto a la distribución y disponibilidad de juegos.

Preguntas frecuentes del código BC GAME

Resuelve todas tus dudas sobre el código promocional BC GAME con estas preguntas frecuentes:

¿Cuál es el código promocional BC GAME CL actualmente disponible?

El codigo promocional BC Game para Chile es “redvip”.

¿Existe un cupón promocional BC GAME sin depósito?

No, BC GAME no cuenta con un código promocional BC Game sin depósito. La oferta más cercana es la ‘Apuesta Gratis’, aunque tienes que depositar al menos $1 USD.

¿Quién puede reclamar esta oferta?

Todos los nuevos jugadores del operador pueden reclamar esta oferta en la casa de apuestas.

¿Puedo reclamar esta oferta junto a otras ya existentes?

No, tienes que reclamar la oferta por separado.

No consigo obtener el bono, ¿qué debo hacer?

Puedes contactarte con el soporte en vivo de la casa de apuestas, el problema es que no hay un correo electrónico de contacto.