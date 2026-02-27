Lanús sufrió durante la revancha de la Recopa Sudamericana 2026, contra Flamengo en el estadio Maracaná. Sin embargo, el club argentino logró nivelar la balanza a su favor en el epílogo alargue y se llevó el título con el chileno Matías Sepúlveda como héroe.

Cuando la llave estaba igualada 2-2 por el triunfo parcial de 2-1 para el Fla, el Tucu sacó el tiro de esquina con centro limpio para el gol de cabeza. Fue el segundo gol de Lanús del 2-3 final.

Tras el duelo, en ESPN Center el periodista argentino Claudio Alfaro destacó que “el Tucu Sepúlveda suma el título más importante a lo largo de su carrera“.

Los méritos de Sepúlveda en Lanús recampeón

“Además meritorio. De a poco va ganándose un lugar en un equipo que consolidó su base , porque el entrenador Mauricio Pellegrini no ha movido el equipo casi nada, por no decir nada, y ahí está el mérito de Sepúlveda“, agregó.

Lanús campeón de la Recopa con asistencia de Tucu Sepúlveda.

Por último, Alfaro expone que el Lanús de Sepúlveda es “un equipo disciplinado, que hizo pesar lo futbolístico por sobre los millones del Flamengo“.

Cabe recordar que Sepúlveda llegó a Lanús este 2026 proveniente de Universidad de Chile. Con 26 años el lateral chileno ha vestido además las camisetas de Audax Italiano y O’Higgins, con la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025 como palmarés individual (ambas ganadas con la U).

Asimismo, hay que considerar que Sepúlveda había enfrentado hace poco a Lanús con la U. Fue por la polémica semifinal de Copa Sudamericana. Los argentinos eliminaron al Chuncho y se quedaron con el título que les permitió disputar la Recopa.

