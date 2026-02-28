Tras la hazaña de la Recopa Sudamericana en pleno Estadio Maracaná, las luces chilenas se fueron con Matías Sepúlveda. El jugador brilló una vez más con Lanús, club que levantó el trofeo ante Flamengo.

Y en medio de los festejos granates en el mítico estadio brasileño, el Tucu puso la pausa y en medio de loas se dio el tiempo de dar las gracias. Fue ahí que sacó al baile a su ex entrenador en U de Chile, Gustavo Álvarez.

El DT argentino fue quien le dio la oportunidad de ser titular en la U el año pasado, cargándolo como carrilero izquierdo en una posición inédita para el jugador. Por eso, Sepúlveda le dedicó emotivo mensaje.

Matías Sepúlveda recuerda a su DT en la U

Siempre poniendo la pelota al piso, Matías Sepúlveda cambió los festejos de la Recopa con Lanús para gritarle al mundo su admiración por Gustavo Álvarez. El Tucu agradeció su buen nivel al trabajo del DT ex U de Chile.

“Estoy muy agradecido del profe (Gustavo Álvarez), porque me fue enseñando, con harto reto y correcciones con videos, cosas tacticas”, partió diciendo en diálogo con AS Chile.

Publicidad

Publicidad

Por eso, la nueva versión polifuncional del campeón en Lanús pasa por la mano de su ex entrenador en la U. Sepúlveda reconoce que Álvarez fue clave para dar el salto a Lanús, donde hoy es campeón del continente.

“Eso lo agradezco un montón, porque (Gustavo Álvarez) me ayudó mucho a ser mucho más confiable en el tema táctico y físico. Estoy muy agradecido por cómo se ha dado todo”, cerró.