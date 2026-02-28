Sebastián Sáez y Kevin Méndez guiaron una gran victoria de Unión La Calera ante el Audax Italiano. El Sacha continúa con plena vigencia a los 41 años, mientras que el uruguayo tuvo incidencia directa en los tres goles cementeros contra el equipo de colonia en la 5° fecha.

Por eso mismo, en TNT Sports escogieron a Méndez como la figura del partido. Aunque bromeó junto al calvo atacante, a esta altura un referente de La Calera. “Podemos dividirla”, dijo el charrúa sobre el premio que lo distinguió como el jugador destacado.

“Fue una noche redonda, pudimos concretar un 3-0, el equipo venía trabajando muy bien. Los últimos dos partidos se habían escapado por detalles, pero este equipo se brinda muy bien y labura muy bien. Dio sus frutos. Tenemos buena conexión”, dijo Kevin Méndez.

Kevin Méndez asistió en el 1-0, recibió la falta dentro del área en el 2-0 y anotó el 3-0. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió en esa línea sobre la sociedad con Seba Sáez. “Por algo jugó lo que jugó, tiene la carrera que tiene y con los años que tiene sigue jugando y vigente, es por algo. Es nuestro capitán, nos da muchas soluciones”, fue el sinfín de elogios que le dejó al ariete nacido en Santiago del Estero.

Sáez tiene un vasto currículum en el fútbol chileno: jugó en Audax Italiano, Universidad Católica, Everton y Huachipato. “Lo trato de buscar porque sé que dentro del área es su fuerte y no perdona. El gran trabajo se refleja en los goles de él”, dijo Méndez, quien también pasó por los Ruleteros.

Sebastián Sáez festeja con Carlo Villanueva en Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Kevin Méndez y Sacha Sáez se regalonean con elogios post triunfo de La Calera al Audax

Kevin Méndez sabe que no es fácil replicar lo hecho por Sebastián Sáez en Unión La Calera y seguir como un delantero temible en primera división con más de cuatro décadas a cuestas. “Es un gran ejemplo, me tocó llegar a mitad del año pasado y siempre le digo que no se ha perdido un entrenamiento”, dijo el uruguayo.

“Siempre está positivo, es un gran ejemplo para los jóvenes, yo siempre lo jodo que no voy a llegar a los 41 años, pero bueno, habla de lo profesional que es y lo que se brinda para el equipo. La prueba está en que sigue vigente”, añadió Méndez para su compañero, con quienes tuvieron rol protagónico en el improvisado set que armó el periodista Felipe Puccio.

Kevin Méndez celebra junto a Sebastián Sáez frente al Audax. (Andres Pina/Photosport).

Sacha recogió el testimonio. “Un buen triunfo, contento por Kevin, sabemos lo que nos da cuando está bien. Los últimos dos partidos no vino, estuvo con un problemita físico, nos aporta un montón. Todos los chicos tuvieron una ambición de ir por más, presionar, seguir desgastando al rival. Ese equipo queremos ser”, expuso Sebastián Sáez.

“No llegábamos al área nos dijeron en algún momento, increíble. Son cosas, no nos vamos a meter en eso, hoy era evidente que fue penal. Quizá en otros momentos hay dudas. Se entiende, nosotros seguimos trabajando convencidos de lo que hacemos, estamos formando un gran equipo y una gran familia”, fue la declaración de principios del avezado ariete, autor de tres goles en cinco partidos ligueros de 2026.

Unión La Calera alcanzó a los clubes que mandan en la tabla de la Liga de Primera 2026, aunque suma cinco partidos a diferencia de los cuatro que tienen Huachipato y Colo Colo.

