El volante chileno Felipe Loyola vive un respiro importante en su temporada en Italia. Tras haber salido lesionado de su tobillo en el último encuentro de Serie A italiana podría volver a ser titular con el Pisa enfrentando al Bologna.

El medio italiano, Corriere Della Sera aseguró que el mediocampista superó por completo las pruebas médicas y está listo para ser titular. “Ha superado las últimas pruebas sin problemas y va camino de ser titular. Está progresando significativamente y el entrenador lo considera clave para el partido del lunes”, destacaron.

El ex Huachipato se perfila como titular para el compromiso del lunes 2 de marzo contra Bologna. Partido crucial para los objetivos del club toscano y escalar en la tabla y salir de la zona del descenso.

En Pisa, el chileno ha ido ganando terreno desde su llegada y su presencia en el mediocampo aporta dinamismo, recuperación y profundidad al equipo, características que el técnico considera clave para el duelo.

Felipe Loyola se la juega con todo para ir de titular frente al Bologna

Duelo clave para Loyola

El encuentro ante Bologna llega en un momento decisivo para el conjunto de Loyola. Buscan sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Con la presión de la tabla encima, tener al chileno desde el arranque fortalece las opciones del equipo en un choque clave.

A pesar de sus pocos partidos desde su llegada a Pisa, Loyola ha demostrado carácter y adaptación al fútbol italiano, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de los medios locales que destacaron su recuperación.

¿Cuándo juega el Pisa de Felipe Loyola vs. Bologna?

El partido entre Pisa SC y Bologna se disputará este lunes 2 de marzo de 2026 a las 13:30 horas (Chile), en el Arena Garibaldi, por una nueva jornada de la Serie A.

