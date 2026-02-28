El próximo miércoles 11 de marzo se realizará en Chile el tradicional cambio de mando, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric, le traspasará el mandato al todavía Presidente electo, José Antonio Kast, dando así inicio a un nuevo periodo presidencial de 4 años.

Junto al Presidente Boric, dejarán sus cargos los ministros de la Republica, entre ellos, Jaime Pizarro, quien ejerce como Ministro del Deporte desde 2023 y que, a días de salir definitivamente, dio una importante declaración de lo que podría ser su futuro.

¿Sucesor de Pablo Milad?

El ministro Pizarro conversó con The Clinic en una entrevista publicada este sábado 28 de febrero, instancia donde el ex futbolista de Colo Colo y la selección chilena abordó varios tópicos de lo que fue su administración en la cartera del Deporte, la que en marzo próximo asumirá la también deportista, Natalia Ducó.

Pizarro fue consultado por su relación con la ANFP y por la posibilidad de volver a la dirigencia del fútbol una vez que deje el Gobierno. Sobre el vínculo con el ente rector, aseguró que ha sido “absolutamente profesional y permanente”, destacando el trabajo conjunto en materias como el uso de recintos del IND, la organización del Mundial Sub 20 y la coordinación de infraestructura en el Parque Estadio Nacional. Sin embargo, al proyectar su futuro, evitó cerrar cualquier puerta.

“Es un bonito desafío, pero hoy día hay que terminar este proceso” , señaló respecto a la presidencia de la ANFP, dejando entrever que su camino podría volver a cruzarse con Quilín. “He formado parte de la ANFP desde haber sido seleccionado. Estuve a cargo de selecciones nacionales en algún momento (…) ya veremos después del 11 de marzo en la tarde qué depara el futuro”, agregó, insistiendo en que su próximo paso tendrá como denominador común la actividad deportiva.

¿Se abre así la opción de que el actual ministro pueda convertirse en el sucesor de Pablo Milad? Por ahora, la incógnita queda instalada. Ya que recordemos que, Milad reconoció a finales del año pasado que dejará la presidencia de la ANFP al término de su mandato y que no se presentará a la reelección. ¿Cuándo termina su ciclo? En noviembre de este 2026.

