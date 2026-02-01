Lo que debía ser un estreno en grande se transformó en una serie de problemas para la U de Chile. El Romántico Viajero debutó en la Liga de Primera 2026 con un empate sin goles ante Audax Italiano del que casi no se ha hablado luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.

Días atrás, la barra del elenco estudiantil amenazó con paralizar el fútbol chileno ante las polémicas que afectan a la dirigencia de Azul Azul y los altos precios de las entradas. En varios pasajes del encuentro hubo enfrentamientos que terminaron con el coloso de Ñuñoa incendiado y que ahora podría dejarles un duro castigo.

Y es que el inminente castigo que recibirán de parte de la ANFP, se suma una noticia que sacude al Bulla. Esto, ya que desde el Ministerio del Deportes estarían moviendo hilos para que no dejen jugar más al Romántico Viajero en el recinto ñuñoino.

La U teme perder el Estadio Nacional tras incidentes contra Audax Italiano

Los incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional tiene a la U contra la pared. El Romántico Viajero está lamentando lo ocurrido no sólo porque los desvío de lo que pasaba en la cancha, sino que también les puede traer castigos muy graves.

Los graves incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional con la barra de la U pueden traer consecuencias. Foto: Photosport.

Uno de los más importantes es que les quitarían el coloso de Ñuñoa para ser locales. Según reveló La Magia Azul, en el Ministerio del Deportes estarían buscando una forma de cancelar el acuerdo que existe. “En la interna del club universitario reconocen que el secretario de Estado tiene la férrea intención de arrebatar la localía del Romántico Viajero en el Estadio Nacional, lo que sería un verdadero golpe para la U“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, en el citado medio remarcaron que “este tema se está por resolver, pero en La Cisterna ya saben que la idea corre con mucha fuerza, pese al poco tiempo de gestión que le resta al ex seleccionado nacional“.

ver también Así luce el Estadio Nacional tras los graves incidentes en duelo de U. de Chile vs Audax

Para su suerte tienen dos partidos de visita antes de volver a ser locales contra Huachipato y Palestino. Su vuelva a la localía será el próximo 22 de febrero cuando reciban a Deportes Limache, por ahora, a partir de las 20:30 horas.

Es decir, tienen casi el mes entero para buscar la manera de que los castigos no sean tan severos y así poder conseguir acuerdos que no los saquen de Ñuñoa. Esto, considerando que tienen la Copa Sudamericana por delante, en la que tratarán de meterse en la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

La U ruega para que no les caigan tan pesado por lo ocurrido con sus hinchas en el Estadio Nacional. En el Romántico Viajero están asustados de que les quiten el recinto y deban salir a buscar otro.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera del castigo, la U se enfoca en lo que será la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. El próximo domingo 8 de enero desde las 12:00 horas el Romántico Viajero visita a Huachipato en el sur del país.